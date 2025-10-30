小松マテーレ、今期最終を45％下方修正

小松マテーレ <3580> [東証Ｐ] が10月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比88.4％減の1.8億円に大きく落ち込み、従来予想の13億円を下回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の25.5億円→14億円(前期は29.3億円)に45.1％下方修正し、減益率が13.1％減→52.3％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比7.2％減の12.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は4.8億円の赤字(前年同期は5.4億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の6.2％→5.6％に悪化した。



株探ニュース

