»³ËÜÍ³¿¡ÖºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡×¡¡Éé¤±¤ì¤ÐÇÔÂà¤ÎÂè6Àï¤ËÀèÈ¯
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬29Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡Ê31Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÇÔÂà¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¤Ø¡ÖºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ100¡ó¤Î¼«Ê¬¤ÇÄ©¤á¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡25Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¡¢4°ÂÂÇ1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜÁª¼ê½é¤Î´°Åê¾¡Íø¡£Âè3Àï¤Ï»î¹ç¤¬±äÄ¹½½È¬²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¤·¤ÆÃæ1Æü¤Ç¤Îµß±çÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢29Æü¤ÏÉáÃÊÄÌ¤êÀèÈ¯2ÆüÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡ÖÌäÂê¤Ê¤¯»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£