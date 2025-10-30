超特急ユーキ、タイプロ出身・西山智樹＆前田大輔が激突！前代未聞“カンペが出る”リアリティショー

本日10月30日（木）深夜、前代未聞のカンペが出るリアリティショー『キミとボク、ときどきカンペ』が放送される。

神奈川県横須賀市、海が見えるコテージに集められた男女4人。

工房での楽器作り体験や古着店でのショッピング、水族館でのひととき、庭でのバーベキューなど、リアリティショーさながらの素敵な時間を過ごすのだが、通常のリアリティショーと違い、同番組ではカンペが出る。

イケメン3人がそれぞれ芸人とタッグを組み、カンペでのサポートを受けながら女性を笑わせていき、一番おもしろいイケメンを目指すというバトルになっている。

これまで松倉海斗（Travis Japan）出演の『完ペキな未来へ』、上田竜也主演の『潜入バーテンダー』と2度にわたって放送してきた“カンペ劇場”の派生版となる新企画だ。

◆超特急ユーキ、タイプロ出身西山・前田が激突！

まず1組目は、先日『Mステ』初出演を果たし乗りに乗る超特急のユーキと、ランジャタイ国崎。

事前の作戦会議では国崎が「カンペ以外でも好きにアドリブやっちゃって！」と伝える。国崎ワールドに加担したユーキがどう立ち回るのか見どころだ。

さらに2組目は、『timelesz project -AUDITION-』（以下、タイプロ）での活躍が記憶に新しい西山智樹と、Aマッソ加納。

事前の作戦会議では「ベースの西山さんの良さを残しつつ、穏やかなところからシームレスに入っていく」と話した加納。その作戦通り、西山の魅力を活かす加納のカンペに注目だ。

そして3組目は、同じくタイプロでブレイクした前田大輔と、ママタルト檜原。

「僕元気なので、なんでもやります」と語った前田は、宣言通り攻めたカンペにも果敢に対応していく。

3人と1日付き添う審査員を、ダウ90000の吉原怜那が担当。さらに、シソンヌ長谷川、本田望結がスタジオでこの対決を見守る。

◆ユーキ（超特急）コメント

人生初体験でございました！ 僕がペアを組ませていただいたのがランジャタイの国崎さんだったんで。

国崎さんからは「もっと自由にしちゃっていいよ、カンペ無視していいよ」っていうアドバイスもあったりしたので半分自分らしさと、半分国崎さんのスパイスと言いますか。バランスが絶妙な感じになってるんじゃないかと思ってます！ ある1箇所に関しては、ほぼアドリブでやらせていただきました。

だんだんと脳が国崎さんになってて途中、国崎さんがボンッと降りたシーンがありました。

◆西山智樹＆前田大輔 コメント

前田：あんまりバラエティの経験はない、そんななかで特殊なカンペを…。

西山：でも心強かったよね！ バラエティ1人で挑戦するより。

前田：あと、相手のせいにできるっていう（笑）。

西山：僕が言い慣れてないセリフで、殻破れるかが肝だったんだけど。

前田：さっき「ゾクゾクした」って言ってたもんね。

西山：いつも言わないことばっかりだったから、大丈夫かなぁ…（笑）。でも楽しかったですね！

◆長谷川忍（シソンヌ）コメント

今まではドラマの企画に2回出させてもらってスゴくおもしろかったんですけど、今回のはコンビプレーというか、組み合わせの妙が出ててスゴく良かったですね。

あと男性陣3人が非常に上手かったですね！ 芸人的にも「この言い回し、このニュアンスで言ってほしいんだけどなぁ…」までは字に書けないじゃないですか。結構そこの真ん中をみんな言ってくれてたんじゃないかなっていう。芸人がノッてどんどんカンペ出してるのでわかりますよね。

◆本田望結 コメント

楽しかった！ めっちゃ笑いました。始まる前の自分に言いたいのは「キュンキュンとかじゃないよ」ということ！

誰が一番笑わせられるかなので、キュンキュンは見られないっていうところだけ先に皆さんに伝えておきたいです。男性陣の皆さんはこの企画初挑戦ですよね？ やったことあるのかなってくらい芸人さんとの息がピッタリでした！