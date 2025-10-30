■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■九州南部・奄美地方は

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和７年１０月３０日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

奄美地方 １１月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

奄美地方の気温は、向こう５日間程度は平年並の日もありますが、その後は暖かい空気に覆われやすくなるため、１１月５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■沖縄地方は

高温に関する早期天候情報（沖縄地方）

令和７年１０月３０日１４時３０分

沖縄気象台 発表

沖縄地方 １１月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．７℃以上

沖縄地方の気温は、向こう４日間程度は平年並の日もありますが、その後は暖かい空気に覆われやすくなるため高く、１１月５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

