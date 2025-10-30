高田工、上期経常を75％下方修正

高田工業所 <1966> [東証Ｓ] が10月30日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の7.5億円→1.9億円(前年同期は16.2億円)に74.7％下方修正し、減益率が53.7％減→88.3％減に拡大する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の20.6億円(前期は28.7億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

令和８年３月期第２四半期（中間期）の累計期間の業績につきましては、国内化学プラントの定期修理工事が例年より少なくなる閑散期であることを踏まえ、主に大型の建設工事を確保することで売上高の増加を図ってまいりました。しかしながら、一部の建設工事の予定工期が第３四半期以降にずれ込んだことにより、売上高については当初の業績予想数値を下回る見込みです。 また損益面においても売上高の減少に伴い、当初の業績予想数値を下回る見込みです。 なお、令和８年３月期通期の業績予想につきましては、第３四半期以降に建設工事の受注残を多数確保していることから、通期の業績予想数値に変更はございません。 （注）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

