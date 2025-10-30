東京都練馬区在住の中国人女子留学生、呉佳穎（ご・かえい、ウー・ジアイン）さん（20）が今月上旬から行方不明となっており、家族やボランティアが情報提供を呼び掛けている。

呉さんが家族と連絡を取ったのは今月6日夜が最後で、翌7日に友人と共に練馬区役所を訪れた後、友人と別れてから行方が分からなくなった。

呉さんは8日に予定されていた学校の登校日に姿を見せず、母親は14日に来日して警察に捜索願を提出。在日中国大使館にも支援を求めているが、これまでのところ手掛かりは得られていない。

呉さんは身長約165センチ、体重約45キロで、やややせ型。行方が分からなくなった当日は黒い上着を着ていた。福建省出身で、日本語はN2レベル（日常的な場面で使われる日本語を理解でき、より幅広い場面での日本語をある程度理解できるレベル）。普通話（標準中国語）と閩南語が話せるが、広東語はあまり得意ではない。性格は内向的で敏感な一面があり、最近はやや気分の落ち込みが見られたという。 呉佳穎さん



母親は「どんな小さな情報でも構いません。娘を見掛けた方はぜひご連絡ください」と訴えている。（取材/RR）

【情報提供先】

ボランティア連絡先：090-6249-8828