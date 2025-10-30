Photo: きだてたく

一時期大流行して、そして未だに人気の高い「自立型ペンケース」（ペン立てに変形可能なペンケース）。最大のメリットは筆記具の出し入れがしやすいことにあります。使いたいペンをサッと手に取れて戻せるのが、作業の効率化につながります。

ただ、その構造上、どうしてもケース本体のサイズが大きく（収納本数15本〜）なりがち。学生ならいざ知らず、社会人の仕事用としては、どうしてもオーバーサイズに感じます。実際、仕事に必要なのはボールペン1〜2本とラインマーカー2〜3本、あとはせいぜい定規ぐらい。そもそも大きな自立型ペンケースは必要ありません。

ですが、“筆記具の出し入れ”の“入れ”の部分……片付けるときのラクさは、あったほうがうれしい。

たとえばクツワのペンケース「モドシュット」は、コンパクトサイズながら、使ったペンをなんと1秒以内で収納できるユニークな機能を持っているんです。

ペンがシュッ！と秒で片付く不思議なペンケース

「モドシュット」の外見は、ザ・普通！といった感じのミニポーチ型。開閉方法も特に珍しいことのない、長方向をファスナーで大きく開閉するタイプです。

少なくとも見た目だけで、なにかユニークな機能を搭載した製品だと看破するのは、相当に難しそう。

容量は最大でペン7〜8本ぐらい。実際問題として、仕事用のペンケースとしてはこれで必要十分、という人は多いのではないでしょうか。

あまり入れすぎると取り出しづらいので、もうちょい少なめ（ペン4〜5本）にとどめておくのがおすすめです。

使い方に関してですが、たとえばクライアントと打ち合わせをするのに、まずファスナーを開けてペンを取り出し、ノートにざっくりとメモを取っていきます。あとで読み返す際に分かりやすいよう、ラインマーカーで要所に色づけしておくのも良さそう。

で、打ち合わせが終わったので先方の会議室を素早く退出したいのですが……帰り支度のタイミングを間違うと、「先方がじーっと立って待ってくれている中、机の上の資料とノートとペン、マーカーをモタモタ片付ける」という、なんとも気まずく、かつ間の悪いことになります。

こういう場合にあると助かるのが、一瞬でペンやマーカーが片付く機能です。

片付けるときは、まず「モドシュット」の側面（「MODOSHUT」のタグが付いてない方）にペンをグイッと押し込みます。以上。1本収納するのにかかる時間は、約1秒といったところでしょう。

仕組みはとてもシンプルで、この側面側には中まで素通しになっている口が開いているんです。もちろんただ口があるだけでは中のものが逆に出てきてしまうので、内側に逆止弁として機能する2枚のフラップが磁石でくっつきあって、中身の逆流を防いでいます。

対して外側からペンを挿し込むとフラップ同士が離れて開口し、完全に中に収まるとまたフラップがくっついて口を閉じる構造です。

フラップによって口が閉ざされている状態なら、逆さにして振っても中身が溢れてくるようなことはまずありません。

ユーザーは特に何も考えることなく、ただペンを挿し込むだけで片付けが終わるメリットを享受できて、デメリットはなにもなし。これは本当にスマートでよくできた構造だと思います。

変形させれば、取り出しも大幅スピードアップ

冒頭で「社会人、ペンの出し入れの“入れ”さえ効率的ならいいでしょ」的なことを書きましたが、とはいえ、出す方もラクになるなら、それにこしたことはありません。

実は「モドシュット」、収納だけでなく、取り出しをラクにするための機能も備えているんです。

こちらもやり方は簡単で、ファスナーを端まで開ききった状態で、磁石でくっつき合っていたフラップを引き離して開けばOK。ペンケースが、フルオープンのペントレーへと変形します。

中身が完全に露出しているので、使いたいペンや小物の取り出しは超簡単。作業効率もアップするのではないでしょうか。

特に、どうしてもケースの底に沈んでしまう消しゴムなどの小物類が即座に取り出せるのはありがたい。

使い終わったらただファスナーを閉めてあげるだけ。それでペンケースに戻って片付け完了です。実際に試用してみての体感としては、やはり、挿し込むだけの1秒収納がとにかく快適でした。

ただペン1本を片付ける場合も、そのためにファスナーを開けて入れてまた戻して……というより、ただグイッと入れて終わり、の方がラクに決まっています。

そんなぐらいの手間を惜しむな！と怒られそうですが、しかしこの収納に慣れてしまうと、普通のペンケースに戻ったときに「あれ、ファスナー開けて片付けるのめんどくさいな」と感じてしまうほど。

ちょっとの手間でも惜しみたい派の面倒くさがりには、絶対にハマるはずなので、試してみてください。

