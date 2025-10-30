３１日のハロウィーンを前に、東京都渋谷区や新宿区が急増するインバウンド（訪日外国人客）への対応に苦慮している。

近年、路上での飲酒を禁止する区条例を知らずに街を訪れる外国人が後を絶たないためで、今年から多言語で迷惑行為の禁止を呼びかけるなど、ルールの周知を図っている。（浦上華穂、大塚美智子）

渋谷

３０日午前７時頃、ハロウィーン時の混雑解消のため、渋谷駅前のハチ公像に仮囲いが設置され、「ＳＴＯＰ ＴＲＯＵＢＬＥＳＯＭＥ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮＳ」と書かれた横断幕で覆われた。アメリカから旅行に来たという男性（２８）は「渋谷のハロウィーンは人が多い印象で、ハチ公を守るのは理解できる。明日はキャラクターの仮装で楽しみたい」と語った。

渋谷区では２０１８年に群衆が軽トラックをひっくり返す事件が起き、翌１９年に路上飲酒などの迷惑行為を禁じる区条例を制定。２４年には通年で路上飲酒を禁止する改正条例を施行するなど対策を強化してきた。

迷惑行為に走る日本人の若者らは減ったものの、昨年のピークとなった午後１０時には渋谷駅周辺に約１万８０００人が殺到した。ルールを知らずに路上で酒を飲む外国人の姿も目立った。渋谷区の長谷部健区長は「近年の仮装客は日本人より、外国人の方が多くなっている」と指摘する。

日本政府観光局によると、２４年の訪日外国人客数は約３６８７万人と、過去最多を記録した。勢いは続いており、今年１〜９月期は前年同期比１７・７％増の３１６５万５００人に上る。渋谷区は今年から訪日外国人への情報発信を強化。渋谷センター街で路上飲酒や喫煙を控えるよう英語や中国語、韓国語でアナウンスしているほか、注意喚起のポスターを掲示した。ハロウィーン当日は１００人以上の警備員らが巡回し、迷惑行為に目を光らせる。

また、９月下旬には初めて海外メディア向け説明会も実施した。米国や韓国、シンガポールなどから参加した１５社に、ハロウィーン期間や年末のオーバーツーリズム（観光公害）対策に力を入れていることを強調し、迷惑行為を自粛するよう長谷部区長自ら訴えた。

歌舞伎町

昨年、新宿・歌舞伎町などでの路上飲酒を禁じる条例を施行した新宿区も外国人対策を進める。昨年のハロウィーンでは、禁止区域で飲酒していたとして声をかけた人は延べ３１１人で、このうち約半数が外国人だったという。今年は英語のチラシ５００枚、ポスター５０枚を作成したほか、区内８か所の大型画面で注意喚起の動画を流している。

当日の３１日は金曜日のため酔客が増えることも予想され、警戒する区職員や委託警備員を３５人増員したという。区担当者は「事故なく安全に終えるために万全を期したい」と話した。

ＳＮＳ

渋谷などで外国人による路上飲酒が目立つようになったのはコロナ禍以降だ。飲食店の営業自粛に伴い、公園や路上で飲酒する人が増え、その光景に驚いた外国人がＳＮＳで「渋谷は開放的な場所で酒を飲める」などと発信した影響が大きいとみられる。今年もＳＮＳ上には英語で「ハロウィーンは渋谷に行く予定」などの投稿が相次ぐ。

渋谷センター商店街振興組合では、当日の営業時間を短縮する店も多い。鈴木達治理事長（６１）は「例年、ハロウィーン時期は異常な人出でいつ事故が起きるか油断できない。国籍にかかわらず、誰もが飲食や買い物を楽しめる環境になってほしい」と話している。

ハロウィーン当日の３１日、警視庁は雑踏事故やトラブルを防ぐため、ＪＲ渋谷駅周辺に機動隊員ら数百人を動員し、警戒にあたる。訪日外国人が多く集まることも予想され、スピーカーを使い、英語や中国語などでも注意を促す予定だ。

通行人をマイクで誘導する「ＤＪポリス」を配置するほか、一部の交差点では車を通行止めにする。また、混雑状況に応じて渋谷センター街での左側通行を呼びかけていく。

同庁は今回、現場の警察官に小型の「ウェアラブルカメラ」を装着させ、街頭の様子を撮影する取り組みを試験的に行う。撮影された映像は同庁本部に送られ、人の流れや混雑具合を正確に把握するために活用する。

新宿・歌舞伎町周辺でも、若者らが集まるとみられ、同地区の警戒も強化する。

同庁幹部は「コロナ禍以降、人出の予測が難しいが、雑踏事故が起きないよう万全を期す」と話している。