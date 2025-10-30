矯正歯科や脱毛サロン、「一括前払い」の落とし穴…「歯医者が倒産するなんて」８０万円支払い一度も治療受けられず

矯正歯科や脱毛サロンが突然倒産し、サービスを受けていないのに返金されないトラブルが深刻化している。

民間調査会社によると、企業が商品やサービスの提供前に顧客からまとまった費用を受け取る「前受金取引」の広がりが背景にあるという。広告で安さをうたうなどして集客するケースも多く、国民生活センターが注意を呼びかけている。（中西千尋）

治療費８０万円

「歯医者が倒産するなんて思わなかった」。大阪府八尾市の会社員女性（３１）は、憤りをあらわにした。

女性は長年、歯並びに悩んでおり、２０２３年９月に医療法人「ＴＳ会」（大阪市）が運営する「ハートフル歯科・矯正歯科」でカウンセリングを受け、マウスピースでの治療を決めた。同年１１月、費用約８０万円を現金一括で支払った。

しかし、そのわずか２か月後、代理人弁護士からのメールでＴＳ会が事業停止したとの知らせを受けた。治療はまだ一度も受けていなかった。破産手続きが進んでいるが、返金はまったくされていない。

女性は「経営が苦しいなんて思いもしなかった。倒産直前なのに、なぜお金をとったのか」と話した。

顧客囲い込み

サービスや商品の提供を受け、代金を支払うのが一般的な商取引だが、前受金取引では、まとまった代金を支払った後、一定期間をかけてサービスなどの提供を受ける。

帝国データバンク大阪支社情報部の藤坂亘氏によると、事業者にとって、▽銀行からの借り入れが少なくて済む▽手元資金が潤沢になり、事業を拡大しやすい▽顧客の囲い込みにつなげやすい――といったメリットがある。

美容業界や旅行業、結婚式場運営など幅広い業態で見られる。後払いの場合より安価にサービスなどの提供を受けられるとうたって利用者を集めるケースが目立つという。

「学生は意識希薄」

業界内での競争や、身の丈に合わない事業拡大などで倒産し、返金されない事例は少なくない。

２００７年には英会話学校最大手だった「ＮＯＶＡ」が経営破綻し、受講生約３０万人分の前払い受講料計約５６０億円が未返還となり、社会問題となった。

近年は美容業界での倒産が目立つが、特に脱毛サロン業者の経営が行き詰まるケースが相次いでいる。帝国データバンクによると、昨年度の倒産件数は１８件で、前年度の８件を大きく上回り、過去最多となった。８月１８日には業界最大手「ミュゼプラチナム」を運営するＭＰＨ（東京）が破産手続き開始決定を受けた。

歯科医院でも、マウスピース矯正で業界大手に成長した医療法人社団友伸會（東京）が２３年９月に民事再生法適用を申請し、負債は約３７億円に上った。

お金が返ってこないだけでなく、大事な日にサービスや商品の提供を受けられない場合もある。１８年には、着物販売レンタル「はれのひ」（横浜市、破産）と契約した多くの新成人が晴れ着を受け取れなかった。

帝国データバンク大阪支社の藤坂氏は「一般の消費者には、企業が倒産するという感覚が乏しく、特に学生は意識が希薄だ。従業員も経営状況を知らず、倒産直前まで新規募集を行い、被害が拡大する傾向にある」と分析する。

国民生活センターによると、事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人の管理下に置かれ、返金について事業者と直接交渉することはできない。配当はほとんど期待できないという。同センターは「サービス料金の安さに飛びつきがちだが、注意が必要だ」としている。

前払い以外の方法ないか確認を

トラブルに巻き込まれないために何に注意すればいいのか、消費者庁や国民生活センターなどに聞いた。

まず、都度払いや月払いなど、一括前払い以外の支払い方法がないかを確認する。エステなどで施術回数が残っていて、クレジット分割払いをしている途中で事業者が倒産した場合、クレジット会社に対して以降の支払いの停止を求めることができる。

特定商取引法では、事業者は５万円を超える前払いを受ける場合、財産状況などが把握できる書類を用意することが求められている。「前受金保全措置」が契約内容にあるかを確かめるのも有効だ。保全措置は、事業者が倒産した場合でも、一般債権者に優先して弁済が受けられる。ただ、事業者が保全措置を講じることは法律上義務づけられておらず、契約に入れている事業者は少ないという。