ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。通算成績2勝3敗となり世界一へ王手をかけられた。ミスが相次ぎ、フラストレーションが溜まる展開。現地のドジャースファンが試合中に生んだ光景が話題になった。

1-6とリードを奪われた8回。球場の外に目を向けると、勝利を諦めた多くのファンがゲートを抜け、駐車場のほうへと向かって歩いていた。米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xが動画を公開。「8回にブルージェイズが6-1とリードした後、大勢のドジャースファンが出口に向かっている。あなたなら試合終了まで残る？」と投稿した。

激しい交通渋滞でも知られるロサンゼルス。敗戦濃厚の展開とはいえ、安くないチケット代を支払っているはずのファンの行動には「チケットに1000ドル以上払って途中で買えるのを想像してみてくれ」「高い金払ったら私なら残るわ（笑）」「本物のファンじゃない」「残らない。返金を要求する」「絶対に去る。このチームと渋滞にクソ食らえだ」「この試合は見るに堪えない」などと様々なコメントが書き込まれた。

この試合、ドジャースは先発ブレイク・スネルが初回にいきなり2本のソロを浴びてリードを許すと、4回には右翼手手オスカー・ヘルナンデスのまずい守備もあって追加点を許した。7回には3つの暴投も記録するなど、ミスが相次ぐ展開。ドジャースは通算2勝3敗となり、2年連続のワールドシリーズ制覇へ崖っぷちとなった。



（THE ANSWER編集部）