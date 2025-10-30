タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。お気に入りの美容ルーティンを紹介しました。

【写真を見る】【 小倉優子 】ノーメイクで自身の美容ルーティンを実演で紹介「ダイエットは、好きなものを我慢しすぎないバランスがポイントです」



小倉さんは「ゆうこりんの美容ルーティン」と題して動画で、美容法を実演しながら紹介。



動画は、ノーメイクの状態で、美容液で顔をスキンケアをする様子から始まります。



「ママ友に『パックで10年後の肌が違う』って聞いて、朝晩パックして、とにかく保湿を頑張っています。」とパックをした様子も披露。



美容法は他にも、「ビタミンCは紫外線や酸化ストレスから肌を守ってくれて

コラーゲンの生成にも欠かせない！」と、サプリメントで補給。



水は1日に1L飲み、温泉水がお気に入りとのこと。



さらに、「豆乳も毎日飲んでたんぱく質アップ！」と紹介。



小倉さんは「ダイエットは、好きなものを我慢しすぎないバランスがポイントです」と綴り、大好きなケーキも我慢せずに食べて、「前後の食事をちょっと控えめにして調整しています。」とのことです。



【担当：芸能情報ステーション】