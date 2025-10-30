ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¡¢¡È10kg¸º¡É¤¬ÏÃÂê¤ÎËå¡¦ËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¤¬29Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ëå¡¦ËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È10Ô¸º¡ÉÊó¹ð¤·¤¿ËÜÅÄË¾·ë&¼êÎÁÍý
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¸ª¤ò´ó¤»¤¢¤¤¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¼Ì¤ëË¾·ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢Ëå¤Î¼ÓÍè¤â´Þ¤á¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤»ÐËå¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿ô¥¡£
¡¡2025Ç¯6·î1Æü¡¢Ë¾·ë¤¬21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¤¤Í¤¨¤¨¡£º£Ç¯¤âÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¾·ë¤âInstagram¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿©À¸³è¤¬¡¢¤â¤ê¤â¤ê¤´ÈÓ¤«¤é¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬10kg·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤«¤ó¤Ñ¡¼¡¼¤¤¡×¤È¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ëå¡¦ËÜÅÄË¾·ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«
¡¡¿¿ô¥¤Ï2025Ç¯10·î29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖË¾·ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ºî¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¾è¤»¤¿¼êºî¤ê¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ä¥µ¥é¥À¤òÅº¤¨¤¿°ì»®¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë