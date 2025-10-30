フリーアナウンサー・神田愛花『ハロウィンパーティーが与えてくれるモノ』

一人だけ特殊なものを持って来た人が…

我が家で毎年開催している、人呼んで″日本一早いハロウィンパーティー″。今年は９月中旬に終えた。参加してくださったメンバーは、いつもの大久保佳代子さん＆土田晃之さんに小杉竜一さん、小峠英二さん、岩井勇気さんの５名だ。例年通りパーティーの前日も仕事をOFFにし、全身全霊をかけて準備した。

今年のお料理はイチジクの生ハム巻き、大量のサラダ４種、ベーコン巻き50個、『香薫』ウインナー一人１本、きりたんぽ鍋、カレーライス、フルーツの７品。

私は本当に料理が苦手だ。プレッシャーで押しつぶされそうで、急なメニュー変更なんてもってのほか。なので８月下旬には夫と話し合い、詳細を決めた。

だが、開催１週間前、何を血迷ったのか見栄を張ってしまい、私から岩井さんに「今年のベーコン巻き、何か巻いて欲しい物ある？」と聞いてしまったのだ。すると彼は、「イチジク」と答えた。思わず「イチジク!?」と声が出た。

イチジクなんて、私の中ではレストランで食べる食材だ。原型さえ知らない。

しかし、聞いてしまった以上は、実現しないと日村家の名が廃る。「ＯＫ！」と心の中とは真逆の返答をし、震えながら帰宅した。早速ネットで検索し、見た目と剥き方を確認。近くのスーパーに電話して、販売しているという言質も取った。だが、柔らかいのでベーコンではなく生ハムで巻き、前菜として提供することにした。

パーティー当日。今年はバルーン飾りの数をさらに増やし、仮装アイテムに新しく帽子を加えた。室内外のイルミネーションも完璧。準備万全となったところで、続々とゲストたちが到着した。

皆さんデザートや飲み物などお手土産を持って来てくださる中、一人だけ特殊なものを持って来た人がいた。お肉の塊を二つ。岩井さんだ。なんと、『ぽかぽか』後に自宅でローストビーフを作って持参したと言う。「すごー!!」と全員から歓声が上がった。私は（ちょっと待て！）と思った。ローストビーフなんて私は作れない。（コイツ！ スゴいことしやがって！）と焦った。でもまぁ、所詮は素人のローストビーフ。（味付けが粗いに違いない！）と思いながら切って皆さんに提供すると、全員、「うわぁー！ 旨い!!」と大騒ぎになった。（本当!?）と、私も恐る恐る１枚いただくと……なんと美味しいことでしょう！ これまで食べたローストビーフの中で一番美味しいと言っても過言でないほど、本気で美味しかったのだ。心の中で（岩井さんめ！）と思いながらもお箸が止まらず、バクバク。参加者たちからは、「これがメインだな！」と声が上がった。

センス抜群の手土産に脱帽

岩井さんの快進撃はまだ続く。「毎年サラダが大量に出るのでコレも買って来ました」と、例の淡々とした口調で、見たことのない高級ドレッシングを２本もお披露目したのだ。これまた全員から、「すげ〜！」と歓声が。私が近くのスーパーで購入した６本のドレッシングには誰も手をつけず、岩井さんのドレッシングでサラダが瞬く間に捌けた。私は思わず小さな声で、「ソレどこで買ったの？」と聞いた。

もう完全にノックダウン。おかげで気負いがなくなり、その後のお料理はリラックスして提供できた。

あっという間にエンディング。マイケル・ジャクソンの名曲『スリラー』に合わせた全員ダンスも、笑顔で終了。今年の私のお誕生日に澤部佑さんがプレゼントしてくださった、スリラーの衣装を着たマイケルの置物が、雰囲気を盛り上げてくれた。

このパーティーは何回目だろう。プレッシャーは一向に消えないが、この人たちと集まると毎回必ず感じることがある。それは、彼らの器の大きさだ。彼らはとても優しい。どれだけお酒を飲んでも、どれだけ長時間話をしても、決して誰かの噂話や何かの番組批評にならないのだ。長い年月をかけ、芸能界で自分の地位を確立してきた人たち。様々な壁や荒波を乗り越えてきただろう。だからこそ身に付いた優しさが、彼らにはある気がする。私は年に一度、彼らのソレに触れる。すると必ず、高い志と目標が得られるのだ。ハロウィンパーティーが私に与えてくれる、かけがえのないモノ。そのためにも、（料理作りのプレッシャーに負けず、毎年開催し続けるぞ！）と、心の底から思うのであった。

かんだ・あいか：1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2025年11月7日号より

イラスト・文：神田愛花