好きなコマ選びグッズ作る新サービス『ジャンプLAB』開始 『魁!!男塾』『ろくでなしBLUES』『マサルさん』など10作品用意
『週刊少年ジャンプ』歴代人気漫画の心に残る名シーンやキャラクターを、ユーザーがさまざまなアイテムにデザインして”自分だけ”のグッズを作れる新サービス「ジャンプLAB」が30日よりスタートした。
【画像】懐かしい！『マサルさん』など…好きなシーンをグッズ化したサンプル品
「ジャンプLAB」（ジャンプラボ）とは、集英社がフォッグ社とタッグを組み30日にスタートした新サービス。「週刊少年ジャンプ」の歴代人気作品から好きなコマやキャラクターをユーザーが選び、Tシャツ・トートバッグ・マグカップなどさまざまなアイテムに自由にデザインし購入できる、オンラインサービスとなっている。
コマやキャラクターの配置場所やサイズのカスタマイズなど、自由度が高く、“推し”や“伝説のシーン”をいつでもそばに感じられるオリジナルグッズの製作を可能にした。スタート時は、歴代の人気作品10タイトルが登場している。
【「ジャンプLAB」のポイント】
・好きなコマ・キャラクターを選び自分だけのグッズをデザインできる
・「週刊少年ジャンプ」作品が世代を越えて続々登場
・プレゼントやコレクションにも最適、多彩なアイテムラインナップ
・オンラインで完結、日本全国どこからでも利用可能
【サービス開始時商品化可能作品】※連載開始年順
『ど根性ガエル』吉沢やすみ
『魁!!男塾』宮下あきら
『ろくでなしBLUES』森田まさのり
『CYBORGじいちゃんG』小畑健
『モンモンモン』つの丸
『究極!!変態仮面』あんど慶周
『BOY』梅澤春人
『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!! マサルさん』うすた京介
『明稜帝 梧桐勢十郎』かずはじめ
『いぬまるだしっ』大石浩二
