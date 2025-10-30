永瀬廉MC『ミュージックカプセル』11月のゲスト解禁 伊原六花＆西畑大吾＆萩原利久ら
King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレビ東京『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）で11月放送回に出演するゲストが解禁された。
番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介する。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMCの永瀬とともに探求する「成長型音楽バラエティー」。
11月中に放送される『ミュージックカプセル』では、ゲストに青木崇高、伊原六花、大友花恋、新納慎也、西畑大吾(なにわ男子)、萩原利久、宮崎優（※崎＝たつさき）が出演することが決まった。
