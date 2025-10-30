今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。現役時代で一番印象に残った打席について語った。

この日は、プライベートでも親交があるビーグルクルー・YASS、RIZINにも参戦している冨澤大智との対談が実現した。

さまざまなテーマでトークする中で、冨澤は「翔さんが今まで一番印象に残っている打席は何ですか？」と質問。

中田氏は「いっぱいある」と言いながらも「俺の中で一番気持ち的にうれしかったのはジャイアンツに行ってからなんよ」と告白した上で、印象に残る打席として挙げたのは23年4月29日の広島戦（東京ドーム）だった。

この日は、秋広優人（現ソフトバンク）に待望のプロ初本塁打が飛び出した一戦。試合を決めたのが中田氏だった。2―3の9回、2死から岡本和が粘って四球を選んだ後、中田氏が広島の守護神・栗林の初球フォークを完璧にとらえ、打球は美しい孤を描き左翼席中段に飛び込んだ。打った瞬間、雄叫びを上げるサヨナラ弾だった。

そして秋広への特別な思いも明かした。「秋広は自主トレで面倒を見てる後輩でもあったし、一番かわいがっている後輩でもあった。うれしい気持ちもありながら、自主トレも一緒でチームも一緒だから1年間、共にしてきたから秋広のホームランを間近で見れたうれしさもあった。そして自分がサヨナラホームランという形で試合を決められたのもうれしかった」と回想した。

「結果が出ない時もずっと見てきて、今年1年間1軍で頑張ろうな！とスタートして、初ホームランを見られたわけだからね。自分が面倒を見ている選手が活躍するとうれしいよ」と語り、この話題を締めた。