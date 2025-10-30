夜7時に帰宅した長男くんを出迎えたのは、あまりにも動きが激しすぎる大型犬！？想像以上に嬉しさを大爆発させながら「おかえりなさい」をする大型犬の行動は、 Instagramで20万回以上も再生され「嬉しいMAXですねーw」「#おかえり祭り」「すごいはしゃいでるw」などの声が寄せられています。

【動画：夜7時に男の子が帰宅→庭にいた『大型犬』が…想像を超える『激しいおかえりなさい』】

長男くんが帰宅すると…

Instagramアカウント「チョコラブROCK ‍ (@labrador_rock88)」では、ご家族の仲間入りを果たしたラブラドールレトリバーの男の子・ロックくんとご家族の日々の様子が更新されています。

ロックくんは、元気いっぱいな性格で、ご家族が帰宅する際もとっても嬉しそうにお出迎えしてくれるのだとか。この日、長男くんが夜7時に学校から帰宅した時も……

すでにお庭に通じるゲート前で待機！そして…

庭へと戻ったかと思いきや、お兄ちゃんが帰ってきた嬉しさを爆発させるため、お庭の中心でぐるぐると高速スピン！！さらに……

高速スピンでは飽き足らず、お兄ちゃんの元へと猛ダッシュ！！「お兄たん、どこ？？」「早くお庭に入ってきてよ！！」と大興奮！

喜びが大爆発して止まらない！！

その後も喜びが爆発して止まらないロックくん。お兄ちゃんがゲートの中に入ってくるのに気づいて爆速で近づいていたかと思いきや、再び爆速でお庭に戻っていく謎行動！どうやら嬉しい感情が昂りすぎて、激しい動きで行き場のない喜びを発散させているようです（笑）

さらに、大好きなお兄ちゃんがロックくんへ近づいていくと、気持ちが昂っているロックくんはお兄ちゃんへと猛ダッシュで近づいていき……

まさかの横を通過！？その勢いのままお庭のテーブル周りをぐるっとダッシュして回り、最後には、お兄ちゃんの前へと腰を下ろして「遊んで」ポーズ♪

お兄ちゃんが帰ってきた嬉しさのあまり、激しい動きをなかなか止めることができないロックくんなのでした！

想像以上に激しいお出迎えが大反響

想像以上に激しいお出迎えを見せたロックくんの様子は、 Instagramで20万回以上再生されるほど大きな話題になりました。

コメント欄には「嬉しいMAXですねーw」「#おかえり祭り」「すごいはしゃいでるw」などの声が寄せられており、多くの人がその興奮した様子に驚きや笑顔をのぞかせています。

Instagramアカウント「チョコラブROCK ‍ 」では、ロックくんとご家族の何気ない日常の様子が日々更新されています。

日に日に成長しているロックくんの姿は、見ていてほっこり癒されるはずです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

ロックくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「チョコラブROCK ‍ (@labrador_rock88)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。