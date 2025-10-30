TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の特別編が、11月2日13時30分から放送されることが決定した。

本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生を描く。

第1話、第2話の反響に続き、第3話の「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が442万回を突破（※）。第1話が396万回、第2話が407万回、第3話が442万回と右肩上がりの無料配信再生数で、TBSドラマとしては『VIVANT』の第5話が記録した419万回を超え、各話の歴代1位となりTBSの歴史を塗り替えた。

11月2日に放送される特別編は、第1話から第4話までの見どころをまとめたもの。関東ローカルで放送される。

第5話では、鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）が元カノ・関田（芋生悠）と会っているところを目撃し、浮気ではないかと動揺する。しかし全く悪気のない様子のミナトは、鮎美が待つ家に関田を連れて帰ってきた挙句、一緒に飲もうと提案してくる始末。しかもミナトは、鮎美が料理を作ってミナトの帰りを待つ中、スーパーでお惣菜を買って帰ってくるなどマイペースを崩す気配もなく、鮎美は悶々としてしまう。一方、ミナトに鮎美を託すと決めたもののいまだ未練を捨てきれない勝男（竹内涼真）のもとを、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。そこで勝男は、いつでも自分より優秀で一人で何でも解決できる人だと思っていた鷹広の、ある苦悩に触れることに。そして鷹広を励ますため、あることを思い付く。しかし、勝男のその思い付きに鮎美も巻き込まれていき……。

※10月28日時点/TVer DATA MARKETINGにて算出（配信期間2025年10月21日（火）～10月28日（火））

