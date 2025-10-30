◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１０月３０日、美浦トレセン

ひと夏を越して頼もしさが増してきた。日本ダービー２着以来となるマスカレードボールは、美浦・坂路で前を行くツルマウカタチ（４歳２勝クラス）、後ろから追うソールオリエンス（５歳オープン）の真ん中から力強く加速した。一杯に追って４ハロン５３秒２―１１秒８をマークして、ソールオリエンスとぴったりと馬体を併せてフィニッシュ。手塚久調教師は「いい感じに仕上がった。息遣いや馬の雰囲気を見ると、しっかりとできているなと感じます」と満足そうだ。

前走の日本ダービーでも同じく美浦・坂路で最終追いに騎乗した嶋田（レースはルメール）も、気配の良さに太鼓判を押す。この中間は美浦・坂路での２週前追い切りでも手綱を執っており、「追うごとに変わってきて、動きは断然良くなった。ダービーの時もいいと思っていましたが、今回も同じ感覚です。気持ちの面は良くなっている」と、以前から課題だった精神面が大人になりつつあるという。

それでもメンタル面への配慮は万全を期した。レース当週の木曜に追い切るのは初めて。手塚久師は「先週の日曜日が少し強めの調教で、いつもより内容が濃いものだったので、追い切りをする間隔を１日空けた方がいいという判断」と、精神状態が煮詰まらないように意図した采配だった。

７番枠は過去３年連続で勝ち馬が出ており、２０００メートルとなった８４年以降で最多６勝の“絶好枠”。大村助手は「縁起のいい枠でいいですね。スタートも五分に出られますし、相手を見ながらいい位置につけられそう」と笑顔で歓迎した。Ｇ１初制覇へ、調教から本番に向けて道筋がはっきりと見えてきた。（坂本 達洋）