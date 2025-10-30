◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6―1 ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）がワールドシリーズ（WS）の新人最多記録となる12奪三振をマークした。

29日（日本時間30日）にロサンゼルスで行われたWS第5戦に先発。キャリア最長となる7回を投げてソロ1本のみの3安打1死球1失点で勝利投手となり、3勝2敗として球団32年ぶりの世界一へ王手をかける立役者となった。従来の新人によるWS最多奪三振記録は1949年第1戦のドジャースのドン・ニューカムによる11個で、76年ぶりに記録を更新。ポストシーズン（PS）の新人投手では歴代4位タイだった。

イエサベージは記録ずくめの快投を演じた。

・WS史上最年少（22歳93日）での1試合10奪三振以上。従来の記録は1912年に22歳349日で11奪三振のスモーキー・ジョー・ウッド

・新人投手初のPS複数回の10奪三振試合

・PSでキャリア最初の2度の10奪三振試合達成は史上初

・WS史上「四球ゼロかつ10奪三振以上」は5人目（トレー・イエサベージ＝25年第5戦12K、クレイトン・カーショー＝17年第1戦11K、クリフ・リー＝09年第1戦10K、ドン・ニューカム＝49年第1戦11K、ディーコン・フィリップ＝1903年第1戦10K）

・WSで12奪三振以上は03年第3戦12Kのオーランド・エルナンデス以来史上11人目（12度目）

・WSで先発全員奪三振は史上3人目。過去2人は2001年ランディ・ジョンソン、1968年ボブ・ギブソン

・PSで先発全員奪三振は史上5回目。直近は19年ア・リーグ優勝決定シリーズ第2戦のゲリット・コール。指名打者制試合では3度目（コール、バーランダー、イエサベージ）