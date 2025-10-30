俳優の竹野内豊（54）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。フランスの大女優、カトリーヌ・ドヌーヴ（82）について語った。

映画「SPIRIT WORLD -スピリットワールド-」（10月31日公開）でカトリーヌ・ドヌーヴと共演した竹野内は、その人柄について「とてもチャーミングな方で。いちご大福が凄い好きで」と告白。「昔外国人の友人がいたんですけど、あまりあんこがみんな好きじゃないって言ってた。今回のスタッフは、カトリーヌさんに限らず、みんな大福だとかを“おいしいおいしい”って食べてました」と伝えた。

司会の黒柳徹子は「徹子の部屋にもカトリーヌ・ドヌーヴさん2回来てくださったんですよ」と振り返り、番組では2011年の出演回を紹介。パンダの話で盛り上がる様子に、黒柳は「お奇麗ですよね〜」と改めて感心しつつ、竹野内に「初めて共演のお話をお聞きになった時はどうでしたか？」と質問した。

これに竹野内は「びっくりしました。まさか本当に日本に来て、しかもオール日本ロケでしたから。ホントに日本にいらっしゃるのかなって半信半疑でした」と吐露。初めての共演シーンで、モニター越しにカトリーヌ・ドヌーヴを見ながら、「不思議な気分になってしまって」といい、「ド素人のようなそういう感覚になった。ホントにここにいらっしゃるんだって、信じられないような」と語っていた。