バーガーキング「トリック オア トリート」でソフトクリームをプレゼント!　18歳以下限定ハロウィーンキャンペーン【10月31日(金) 14:00〜18:00】

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、ハロウィーン当日の10月31日(金)14:00〜18:00の間、店頭でスタッフに「TRICK or TREAT(トリック オア トリート)」と唱えた18歳以下の人を対象に、『ソフトクリーム(プレーン)』を無料でプレゼントする。

各店舗先着30人となっている。なお、バーガーキング 渋谷センター街店は、10月31日(金)を臨時休業とする。

ソフトクリーム(プレーン)

〈注意事項〉

▽18歳以下の人が対象。年齢確認を行う場合あり。

▽先着順･無くなり次第終了。ひとり1個まで。

▽無人レジ、デリバリー、モバイルオーダーは対象外。

▽一部店舗では実施なし。状況により中止･変更の場合あり。

〈実施除外店舗〉

▽バーガーキング 渋谷センター街店(東京都渋谷区宇田川町25-5センタービル1F)

▽バーガーキング 東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1フジビュースタンド2F)

▽バーガーキング 京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32京都競馬場1F)

〈渋谷センター街店 臨時休業について〉

渋谷センター街店は、10月31日(金)を臨時休業