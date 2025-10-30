文部科学省は、クマの被害が相次いでいることを受け、全国の教育委員会などに対し、学校でのクマ対応策などを通知しました。

クマを巡っては、全国の市街地で目撃情報が出ているほか、29日は山形県内の高校に侵入するなど教育現場にも影響が出ています。

各学校で定める「危機管理マニュアル」にクマ対策が盛り込まれていない学校もあることから、文科省は30日、クマへの対応策を「危機管理マニュアル」に盛り込むように促すとともに、実践されている事例を通知しました。

通知の中では、クマ出没の危険がある場合、保護者による車での送迎やオンライン授業の検討のほか、クマ出没時の対応を場面別に想定した対応マニュアル例が示されました。

他の事例では、クマが近くにいるサインとしてクマの足跡を写真で示したり、子どもたちに食べものを持ち歩かないことや、登下校時に音の出るものを携行し、一人で行動しないようにすることなどが指導例としてあげられています。

松本文科大臣は、30日の関係閣僚会議で、「児童生徒等の安全を脅かす事案が発生していることは大変憂慮すべき事態であり、文部科学省においても、学校における安全確保の取り組みをしっかりと進めていく」と述べました。

また今後、文科省として、教育委員会など関係者間の対策を共有するための緊急連絡会を開催する方針を明らかにしました。