“驚異の10等身”香川沙耶、美ウエストチラ見せショットに熱視線「セクシー」「目が離せない」
【モデルプレス＝2025/10/30】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が10月29日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“驚異の10等身”30歳モデル「目が離せない」美ウエストちらり
香川は、ディズニーランドをイメージした絵文字数個とともに、写真を投稿。シンデレラ城の前で手を広げてポーズを撮ったショットでは、ヒップハングのスカートとピッタリとしたトップスの間から、美しいラインが際立つウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「お洒落上級者」「目が離せない」「憧れる」「魅力的」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
