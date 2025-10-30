香川沙耶（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/30】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が10月29日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆香川沙耶、ディズニーで美ウエストチラ見せ


香川は、ディズニーランドをイメージした絵文字数個とともに、写真を投稿。シンデレラ城の前で手を広げてポーズを撮ったショットでは、ヒップハングのスカートとピッタリとしたトップスの間から、美しいラインが際立つウエストがのぞいている。

◆香川沙耶の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「セクシー」「お洒落上級者」「目が離せない」「憧れる」「魅力的」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

