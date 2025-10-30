&TEAM、韓国デビューALポップアップに登場！“クール×キュート”なギャップでファンを魅了【独自写真】

&TEAMが韓国デビュー記念ポップアップイベントに姿を現した。

《独自写真》「新たなスタート」&TEAM、韓国デビュー現場

&TEAMは10月30日午前、ソウル・聖水洞（ソンスドン）で開催された韓国デビューアルバム発売記念ポップアップストアのオープン記念フォトイベントに登場した。

この日、&TEAMはブラックやグレーを基調としたストリートカジュアルなスタイルで出席。デニムやワイドパンツ、レザージャケットなどを組み合わせ、それぞれの個性を活かしたコーディネートを披露した。

クールなビジュアルながらキュートなポーズを決めるギャップに、ファンの視線が釘付けになった。

（写真提供＝OSEN）&TEAM

（写真提供＝OSEN）上からHARUA（左）とK、MAKI、NICHOLAS、JO、FUMA、YUMA

なお、&TEAMは10月28日18時に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。同アルバムは発売初日に総出荷枚数110万枚を突破し、“ミリオンセラー”を達成した。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。