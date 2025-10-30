新型「“外車”の軽スーパーハイトワゴン」世界初公開！ 便利な「スライドドア」＆全長3.4m級ボディ採用！ 中国・BYDの「ラッコ」プロトタイプが登場

輸入車なのに「軽スーパーハイトワゴン」！

BYDは2025年10月29日、ジャパンモビリティショー2025の会場にて、軽スーパーハイトワゴンEV「RACCO（ラッコ）」のプロトタイプを世界初公開しました。

外車だけど軽スーパーハイトワゴン！

RACCOは、輸入車としては唯一の軽スーパーハイトワゴン。2026年夏に導入予定だといいます。

【画像】超カッコいい！ 新型「“外車”の軽スーパーハイトワゴン」を画像で見る（13枚）

その名前の由来は、動物の“ラッコ”。ラッコは海とともに生き、知恵（貝を割る小さな石）で毎日を生き抜く「賢さ」と、「愛らしさ」「親しみやすさ」の象徴的存在。一方で、絶滅危惧種として指定されています。地球環境を守ることは、海を守ること、そしてそれは、未来世代を守ること…そんな想いから、”RACCO”と名付けられたといいます。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmと、日本の軽スーパーハイトワゴンと同様のサイズ。乗車定員は4名です。

エクステリアは、軽自動車スーパーハイトワゴンらしい四角いフォルムを基調とし、タイヤを車体の四隅に配置することで、安定感と力強さを表現。長いドアパネルをシンプルな面で構成し、水平基調のキャラクターラインを与えることで、ボディ全体の塊感を強調しています。

フロントフェイスは、ボディ同色のグリルバーをDシェイプのシグネチャーで囲み、LEDヘッドランプを組み合わせた「水平×Dシェイプ」が特徴的。リヤビューでは、車幅いっぱいに伸びる2本の水平ラインのコンビネーションランプを採用。その下側には、水滴をイメージした点光源が配され、光が水面に反射して揺らぐような繊細な表情を与えています

インテリアは、未公開でこれからの作り込みが期待されます。

パワートレインは、モーターのBEV（バッテリーEV）。駆動用バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが用いられ、容量はロングレンジとショートレンジの2種類が用意される見込みです。

先進安全装備などの詳細情報も現在の所不明。前述の通り、2026年夏の発売を予定しているとのことで、今後の続報に注目です。

未だ未定の部分も多いRACCOですが、なぜ中国の自動車メーカーであるBYDが、同社初となる日本専用車モデルの“軽スーパーハイトワゴン”を展開しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

これについて、BYDの担当者は以下のようにコメントしています。

「BYDの創業者であり現CEOを務める王伝福（ワン・チュアンフー）氏が、ジャパンモビリティショー2023に来た際、日本でたくさん走っている軽スーパーハイトワゴンに着目したことがきっかけで、そこから開発がスタートしました」

わずか2年ほどの開発で、プロトタイプを初公開する“爆速開発”にも驚きですが、現在100台を超える車両を作り、衝突、走行、充電試験などを行い、安全性を高めているといいます。

軽スーパーハイトワゴンは、販売台数ランキングで常に上位となる“日本の国民車”とも言える存在です。そんな軽スーパーハイトワゴン市場に挑戦する中国の新型ラッコがどのような展開を迎えるのか、注目です。