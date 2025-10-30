ダイハツ斬新｢軽バン｣世界初公開！ “カクカクボディ”＆フラットな「めちゃ広ッ車内空間」がスゴイ！ 「画期的なライトの光り方」で会話ができる!? 「KAYOIBAKO-K」実車披露！

“人の近くでつながる軽”、新しい働き方を支える一台

2025年10月29日にダイハツは、同日より東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開幕した「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」において、次世代軽商用EV「KAYOIBAKO-K（カヨイバコ・ケー）」を世界初公開しました。

本モデルは、“人の近くでつながる軽”をテーマに開発された、地域社会や働く人々の新しいライフスタイルを支えることを目指した軽自動車規格のEVコンセプトカーです。

【画像】超いいじゃん！ これが“世界初公開”のダイハツ斬新「軽バン」です！（30枚以上）

単なる移動手段にとどまらず、データ連携や自動運転技術を活用し、「働き方そのものを変えるクルマ」として提案されています。

めちゃ便利そうな斬新「1人乗り軽バン」世界初公開！

「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」という名称が初めて登場したのは、2023年のジャパンモビリティショーでトヨタが出展したコンセプトカーでした。

当時のモデルは、“人と地域をつなぎ、暮らしを支えるモビリティ”をテーマに掲げ、配送・移動販売・見守り支援など、多用途に対応可能なモジュール構造を採用した小型EVとして注目を集めました。

今回のKAYOIBAKO-Kは、その思想を受け継ぎつつ、軽自動車規格という日本独自の枠組みのもとで、ダイハツが主導して開発した派生モデルです。

軽商用車として培ってきたノウハウを活かし、より人々の暮らしに近い“ラストワンマイル”領域に最適化された設計が特徴です。

また、KAYOIBAKO-Kはデジタル連携を前提としており、配送効率の向上に加え、地域高齢者の見守り支援や災害時の移動サポートなど、社会課題の解決にもつながる機能を想定しています。

「データとクルマをつなぐことで、より柔軟で、時間や場所にとらわれない働き方を実現できると考えています」と語るのは、ダイハツ工業 くるま開発本部デザイン部の里館ひなの氏です。

その一見シンプルな外観にも、様々なこだわりが込められています。

「“物を運ぶクルマ”であることを大切にしつつ、“人と関わるクルマ”として優しさを感じられるようデザインしました。平面的になりがちな軽自動車ですが、フェンダー周りに柔らかなカーブを入れ、親しみやすさを表現しています」

さらに、フロントフェイスにはユーモアの要素も取り入れたといいます。

「前面のディスプレイでは“ありがとう”や“休憩中です”といったメッセージを、ヘッドライトの点灯パターンやボディ側面のサイネージディスプレイで表現できるようにしました。これにより、人と人とのコミュニケーションが少しでも円滑になることを目指しています」

角張ったフォルムに四角丸のヘッドランプを組み合わせ、未来感と可愛らしさを共存させました。

グリルレスで凹凸を極力抑えたスムーズなサーフェスデザインの中に、フロントフェイスやテールライト付近の「DAIHATSU」ロゴが映えます。

また、全長3395mm×全幅1475mm×全高1885mmという軽規格サイズながら、ホイールベースは2550mmと広い室内空間を確保し、商用利用はもちろん、キャンピングや移動オフィスなど、多目的な用途にも対応します。

そのためインテリアはフラットフロア構造を採用し、シートは運転席のみというシンプルなレイアウトとなっています。

「今回はあえて1人乗り仕様としましたが、将来的には4人乗りなどへの拡張も検討しています。助手席をなくすことで“荷物をたくさん積める”という潔さを重視しました」と里館氏は語ります。

段ボールやケースを効率的に積み込めるスクエアな室内空間は、「アトレー」や「ハイゼットカーゴ」などで培われた商用車設計のノウハウを継承しています。

「ダイハツの商用車は“高く積める”“使いやすい”といった点で評価をいただいてきました。その強みをしっかり受け継ぎながら、新しい“つながる働くクルマ”を目指しています」（里館氏）

なお今後の展望について、里館氏は次のように話してくれました。

「市販の予定はまだありませんが、“こういう未来を作っていきたい”という思いを形にしたモデルです。“KAYOIBAKO”という名前で登場することはないかもしれませんが、その要素は今後のクルマづくりに反映されていくと思います」

同社の人気商用車であるアトレーやハイゼットカーゴが“道具としての実用性”を磨いてきたのに対し、KAYOIBAKO-Kは“人と社会をつなぐプラットフォーム”としての進化を遂げています。

軽商用車の新たな方向性を示す存在として、今後の展開に注目が集まりそうです。