話題のK-POPバーチャルアイドル・PLAVEの筋トレマニアな長男、ノアを知る 25問25答

『anan』2469号で表紙を飾ったPLAVE。「ananweb」では個性たっぷりの5人のキャラクターを知る、Q＆Aに答えていただきました！ 2人目は、作詞・作曲・プロデュースを担当する“作曲ズ”の一人でありメインボーカルのノアさんです。

Q. 朝起きて一番にすることは？

スマホのアラームを消してから、5分だけ横になり、家を出るまでにはおよそ30分かかります。歯磨きや顔と髪の毛を洗って洋服を着るなどの準備を済ませますが、朝ごはんは食べません。

Q. 寝る前にすることは？

基本的にスキンケア後、ファンのコメントが書き込まれているコミュニケーションツールを読み、余裕があればアイクリームも塗ります。パックも必要だと分かっているものの、面倒くさがりなのであまりしません。ファンの皆さんの褒め言葉や愛の言葉を読むと気持ちが良くなり、慰められる気持ちになります。

Q. 最高の一日の過ごし方は？

一日中横になって過ごすこと！

Q. 日常のささやかな幸せは？

何もしないで横になって休むことが一番の幸せです。

Q. つい言ってしまう口癖は？

あくびをする時の「うわ〜」を多用しています。起きてすぐや撮影の合間、待機時間中など、1日に5回は叫んでいますね。それを見てメンバーたちは毎回驚いています（笑）。

Q. “好きな味”といえば？

甘いもの

Q. ○○記念日を作るとしたら、何の記念日？

1週間に1度、どこにも出掛けずに誰もが一日中ごろごろ横になる日を作る。

Q. どうしても断捨離できないものは？

筋肉

Q. 写真フォルダで一番多いものは？

練習の写真、楽曲作業に関する資料

Q. マイベストエンタメ作品は？

韓国ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』

Q. 冷蔵庫に常備しているものは？

鶏のむね肉

Q. 最近笑ったことは？

メンバーたちとほとんど毎日会っているのですが、メンバーたちといると必ず一度は笑います。

Q. 最近泣いたことは？

公演の観客席に見えるペンライトの光を見ていたら感動して涙が出そうでした。泣いてはいません！

Q. チャームポイントは？

何でもないことにすごくよく笑う性格

Q. グループの中で自分が最強と思うことは？

心からトレーニングを楽しむ余裕！ かわいい失言も僕が最強。

Q. デビュー後、一番成長したなと思うことは？

協調性を持つこと。元々は一人で何かを長く掘り下げていくタイプでしたが、グループで一緒に活動する過程を通して、僕ひとりだったら見ることができなかったことを知ることができました。

Q. 言われて嬉しい言葉は？

「ステージ、本当に素敵だった」。アーティストはステージで魅せる職業ですから。

Q. 自分に活を入れるなら？

「あまり考えすぎずに、楽しもう！」と励ます。

Q. 自分を褒めてください。

“地道に努力する意志の強さ”や運動や食事に気を遣うこと

Q. 自分へのご褒美は？

一日中、行き当たりばったりで過ごすこと！ それと、何でもすべて食べること！

Q. メンバーの取扱説明書は？

イェジュン

すべての言葉に『yo yo』とラッパーのように答えてあげると喜びます。

バンビ

すべてに「良いね」と言ってあげると喜びます。

ウノ

「上手だね」と言ってあげると喜びます。

ハミン

「最近すごく引き締まったよね」と言ってあげると喜びます。

Q. 自分の取扱説明書で、最重要事項は？

充電の時間が必要

ノア

2001年2月10日生まれ。“作曲ズ”の一員。パワフルな歌声が武器のメインボーカル。即興ラップも得意。バンビ曰く「メンバーの意見をまとめて代弁する“行動リーダー”」。只今髪のかっこいい結び方を研究中。最近覚えた日本語は「尊い」。

PLAVE

プレイブ 2023年3月に韓国でデビューした、K-POPバーチャルアイドル。通称・作曲ズと呼ばれる、作詞・作曲・プロデュースを行うイェジュン、ノア、ウノと振付を担当する通称・デンラズのバンビ、ハミンから成る。楽曲制作・振り付けをメンバーが行う優れた音楽性やハイレベルな演出が注目され、6月には日本デビューを果たした。現在アジアツアー中で、11月1・2日には初の日本単独公演を開催。

ⓒ VLAST

