のん「寒いのは強いと思います」、2月の海に飛び込んだ「あまちゃん」の経験活きた

女優・のん（32歳）が、10月29日に放送されたラジオ番組「まんまる」（NHKラジオ）に出演。「寒いのは、強いと思います。2月の海に飛び込むとかの撮影もしたことがあるので」と、朝ドラ「あまちゃん」の経験が活きたと語った。



映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」に出演しているのんが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同作は世界最高峰の山として知られるエベレストに、女性で世界初登頂に成功した登山家・田部井淳子氏の著作をもとに映画化したもので、のん自身も雪山での撮影が大変だったと話し、「めちゃくちゃ吹雪かれているのは、私です。いろいろ装備しているのでのんがやっているのか？ と思うかもしれないけれど、私が、やっております！ 極寒の中で吹雪かれていました」と語る。



のんによると、「寒いのは、強いと思います。2月の海に飛び込むとかの撮影もしたことがあるので強い方かな、って思ってた」とのことで、インタビュアーのNHKアナが「ちなみに、2月の海、というのは『あまちゃん』の時で？」と質問。のんは「『あまちゃん』の時です」と笑った。