中国、秋の穀物収穫が8割以上完了 2025年10月30日 14時38分 新華社通信 ２７日、河北省唐山市の海港経済開発区で稲刈りをするコンバイン。（ドローンから、唐山＝新華社配信／劉満倉） 【新華社北京10月30日】中国農業農村部はこのほど、農業情勢調査の結果を発表し、全国の主要産地で秋の穀物収穫が8割以上完了したと明らかにした。２８日、湖南省衡陽市衡山県で稲刈りをするコンバイン。（ドローンから、衡陽＝新華社配信／曹正平）２６日、湖南省衡陽市衡東県で再生稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、衡陽＝新華社配信／曹正平）２８日、江蘇省連雲港市贛楡（かんゆ）区で稲刈りをするコンバイン。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／司偉）２６日、広西チワン族自治区南寧市西郷塘区で、晩稲（おくて）を収穫するコンバイン。（ドローンから、南寧＝新華社配信／喩湘泉）２８日、山東省棗荘（そうそう）市市中区で天日干しされるトウモロコシ。（ドローンから、棗荘＝新華社配信／孫中竽）２７日、河北省唐山市の海港経済開発区でトラックに積み込まれる稲もみ。（ドローンから、唐山＝新華社配信／劉満倉）２８日、湖南省衡陽市衡山県で稲刈りをするコンバイン。（衡陽＝新華社配信／曹正平）２８日、湖南省永州市道県で、晩稲（おくて）を収穫するコンバイン。（ドローンから、永州＝新華社配信／蒋克青）２８日、湖南省衡陽市衡山県で稲もみを天日干しする地元住民。（ドローンから、衡陽＝新華社配信／曹正平）２６日、四川省眉山市仁寿県で、収穫した再生稲を運ぶ人たち。（ドローンから、眉山＝新華社配信／潘建勇）２６日、江蘇省揚州市邗江（かんこう）区で稲刈りをするコンバイン。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）２７日、江蘇省無錫市恵山区で稲刈りをするコンバイン。（無錫＝新華社配信／還月亮）２６日、江蘇省興化市周荘鎮で、晩稲（おくて）を収穫するコンバイン。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）２７日、江蘇省無錫市恵山区で稲刈りをするコンバイン。（無錫＝新華社配信／還月亮）