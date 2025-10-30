俳優カン・ハヌル主演の韓国映画『84m2』は、念願の高層マンションを手に入れた若きサラリーマンが騒音に悩まされる姿を描いたスリラー映画だが、これは決してフィクションではない。お隣韓国では、上階や下階、あるいは隣家からの騒音をめぐり、放火や殺人未遂といった凶悪事件が実際に発生しているのだ。この問題は、単なるご近所トラブルに留まらず、物件の資産価値を大きく左右し、不動産取引における極めて重要なリスク要因となっている。日本と韓国の不動産登記手続きを専門に手がける国際司法書士の中村圭吾氏が、その実態を語る。

殺人にまで発展する「騒音トラブル」の衝撃的な実態

国民の大半が高層マンションやアパートで暮らす韓国。上下階の騒音（階間騒音）や隣家の騒音（壁間騒音）をめぐるトラブルは、深刻な社会病理となりつつある。

中央日報によると、環境省傘下の韓国環境公団が把握した「層間騒音」問題での電話相談は、2012年の8,795件から2024年には3万3,027件へと、この10年あまりで3.8倍に増加した。相談では解決せず、当局による現場訪問・騒音測定にまで発展したケースは、377件（2012年）から1,888件（2024年）と5倍にもなっている。

さらに深刻なのは、これが重大犯罪の引き金となっている点だ。警察大治安政策研究所が発刊した「層間騒音犯罪の実態及び特性分析」報告書によると、「層間騒音」が原因の有罪事件は2013年の43件から2022年には145件へと3倍以上に増加した。その内訳も、殺人（未遂含む）が62件、放火が9件など、重犯罪が全体の10％。暴行や傷害などの暴力事件が全体の70%を占める。

実際に起きた事件の状況をみると、その深刻さは理解できよう。

騒音トラブルの果てに…元住人がマンションに放火

2025年4月21日午前8時17分、ソウル市冠岳区奉天区の21階建マンションが炎に包まれた。

60代の男性が、白い容器に入った液体を農薬散布機につなぎ、火を放ったためだ。男性は、同マンションの上階の住人と騒音問題でもめ、居住していた301号室から昨年11月に引っ越したはずの元住民だった。

マンションの住民は「ハンギョレ」新聞の取材に対し、「301号室の男性が引っ越してきてから、ハンマーで叩くようなドンドンという音がよく聞こえてきた」「401号室の一人暮らしの女性と大声で罵倒し合いながらけんかするのをみたことがある」と証言する。

管轄の警察署は、昨年9月ごろ、騒音問題で男性と上の階の住民がけんかになり、警察が出動したことがあったが、双方が処罰を望まず、事件化には至らなかったという。この火災で、4階から転落した70代の女性2人が全身に大やけどを負ったほか、11人が負傷。火をつけた男性は遺体となって発見された。

懲役22年の加害者と、逃げた警察官

2021年に首都近郊の仁川市で起きた事件は、さらに衝撃的だ。

階下に住む女性から騒音についてたびたび抗議されていた男が、はらいせに女性の家の玄関ドアを蹴る、置いてあった宅配ボックスを投げるなどし、女性が警察に通報すると、これに激高。かけつけた警察官に被害の状況を説明していた女性を包丁で襲撃し、重傷を負わせたのだ。

驚くべきことに、女性が襲われた際、真横にいた警察官は恐怖心にかられたのか、血だまりに倒れる被害者を残したまま建物外に逃げ出してしまったという。結局、男は女性の夫により取り押さえられたが、その過程で夫やその娘も全治3〜5週の被害を受けた。

裁判所は男に一家3人の殺人未遂で懲役22年の刑を宣告。守るべき市民を見捨てた警察官2名も職務放棄で解任されたうえ、それぞれ懲役1年執行猶予3年の刑を宣告された。

背景に構造的な問題

ありふれた生活音トラブルが、なぜこれほど深刻化するのか。背景には、1988年のソウル・オリンピック以降の急激な経済発展がある。首都ソウルへの人口集中に対応するため、土地の効率的な利用を求め、高層マンションの建設ラッシュが続いた。

2005年には騒音問題に対応するため、床スラブ（床と天井を隔てるコンクリート）の厚さを最低210ｍｍ、緩衝材20ｍｍ以上とする「標準床構造」が定められたが、それ以前の建物に規制はない。建設コスト削減のため、床が薄い建物が大量に建設されていた。このため、子どもの足音や物を落とす音、室内で物を移動する音などが下階に響きやすいという構造的欠陥を抱えている。

2024年、韓国政府は、床スラブの厚さを250ｍｍ以上にした場合に、建物の高さ制限を緩和するインセンティブを付与する施策を実施。これに対し、床の厚さだけではなく、実際の騒音の程度に応じた規制が必要との指摘もなされたことから、建物完工後に実際の騒音状況を測定し、49Db以下に抑えるという床の厚さに関する規制を強化するなど、対策に乗り出している。しかし、依然として既存の膨大な建物への対策は手つかずのままだ。

さらに、韓国でもコロナ禍を経てリモートワークが普及し、ライフスタイルの変化も問題を助長している。日中の在宅時間が増え、これまで気にならなかった生活音が「騒音」として意識されるようになったことも一因だ。

芸能人の住む高級マンションでも

芸能人やセレブが住むような高級マンションもこうした問題とは無関係ではない。2021年には、俳優キム・ギョンナム氏が深夜（午前3時）まで友人を呼んで騒ぐなどして、隣の部屋の住民から被害を訴えられる騒動があった。

この住民は、インターホンで管理人に注意するよう頼んだり、キム・ギョンナム氏のインスタグラムのアカウントに「静かにしてほしい」とメッセージを送ったりと、改善を求めたが、一向に改善されなかったという。しかし、SNSでの投稿が騒ぎとなり、メディアに取り上げられたことで状況が一転し、所属事務所が公式に謝罪。キム・ギョンナム氏本人も被害者のもとを訪れ、「今後はよりいっそう注意します」と約束したという。

この出来事は、「騒音」問題が建物の構造の問題だけでなく、住民のモラルやライフスタイルとも関連して発生する問題であり、どのような物件であっても、トラブルに発展する可能性があることを示している。

韓国の不動産を、居住用として購入する場合はもちろん、投資用として不動産を購入する場合でも騒音問題は、「売却のしにくさ」に直結する問題であり、「潜在的なリスク」要因となることを理解すべきだ。

騒音リスクを避けるために、購入・投資前に確認すべき4点

では、このリスクを最小限に抑えるにはなにを確認すべきか。

1．築年数を確認する

2005年以降に建てられた「標準床構造」の基準を満たした物件かどうかが、一つの判断基準になる。

2．「層間騒音管理委員会」の有無を確認する

2024年10月から、700世帯以上の集合住宅では、住民間のトラブルを調整する「層間騒音管理委員会」の設置が義務化された。大規模物件の場合は、この委員会の運営状況を確認するとよい。

3．SNSなどで過去のトラブルを調査する

中古物件の場合、SNSなどで実際に入居している住民の投稿をチェックし、過去に騒音トラブルがなかったか確認することも重要だ。

4．賃貸契約書に騒音に関する条項を設ける

投資用として賃貸に出す場合は、契約書に騒音の禁止事項や違反時の退去条項を明記し、入居者に遵守を求める。遮音性の高いマットを敷いてもらうなどの予防策も有効だ。

韓国の不動産取引は、法制度や商慣習が日本と大きく異なる。日本の常識で判断すると、思わぬ落とし穴にはまることも。成功には、まず現地の事情に精通した専門家への相談が不可欠だろう。

中村 圭吾

司法書士・行政書士アデモス事務所

代表