ADOR、NewJeansとの今後にコメント 専属契約に有効判決「皆様の元へ戻ることができるよう、最善の努力を尽くしてまいります」【コメント全文】
HYBE MUSIC GROUPレーベルの「ADOR」が30日、NewJeansとの間の専属契約有効確認の訴訟で、両者間の専属契約が有効であるとの判決を受けて公式のコメントを発表した。
【ライブ写真】日韓で大反響！「青い珊瑚礁」をキュートに歌うハニ
同レーベルは「本日、大韓民国のソウル中央地方裁判所は、当社と所属アーティストNewJeans（以下、アーティスト）との間の専属契約有効確認の訴訟において、両者間の専属契約が依然として有効であるとの判決を下しました」と報告した。
続けて「長期間にわたり、さまざまな主張と事実関係が検証され、本日再び同一の趣旨の判決が下されたこの結果が、アーティストの皆様にとっても、本件を冷静に振り返るきっかけとなることを切に願っております」とし、「当社といたしましても、専属契約において要求されるマネジメント会社の役割と責務を今一度深く心に刻みます。当社は、本案裁判の過程で明らかにした通り、正規アルバムのリリースなどの活動に向けた準備を終え、その時を待っております。アーティストとの協議を通じて、ファンの皆様の元へ戻ることができるよう、最善の努力を尽くしてまいります」と伝えた。
NewJeansはHYBEが設立したレーベル「ADOR」から2022年7月22日に「Attention」でデビューした韓国の5人組ガールグループ。24年4月、ADORの親会社であるHYBEと、グループの育ての親であるミン・ヒジン氏の対立が表面化した。8月27日にミン氏がADOR代表を退任し、11月28日には緊急会見を開き、自身の進退について、ADORとの専属契約解除を宣言。その後もステージには出演し、25年2月7日には、メンバーが新たに開設したグループのインスタグラムで「ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインの新しいグループ名：NJZ」と報告していた。
3月21日、ADORがNewJeansのメンバーを相手取って申し立てた「芸能プロダクションの地位保全および広告契約締結などの禁止」に対し、同国の裁判所は認容判決を下した。NewJeansは3月23日、香港で開催された『ComplexCon Hong Kong』で「NJZ」としての活動中断を宣言した。NewJeansは仮処分申請に不服として異議申し立てを行ったが、裁判所は棄却。メンバーたちは即座に抗告したものの、6月17日に行われた抗告審は棄却の判決を下していた。
【コメント全文】
平素よりお世話になっております。
ADOR（以下、当社）より、アーティストの専属契約有効確認の訴訟 判決に関する立場について、ご案内申し上げます。
本日、大韓民国のソウル中央地方裁判所は、当社と所属アーティストNewJeans（以下、アーティスト）との間の専属契約有効確認の訴訟において、両者間の専属契約が依然として有効であるとの判決を下しました。
裁判所は、当社がマネジメント会社としての義務に違反した事実はなく、信頼関係の破綻したと装い、専属契約から逃れようとする試みは許容されるべきではないと判断されました。
裁判所の決定に深く感謝申し上げます。
昨年11月にアーティスト側から専属契約の解約が主張されて以来、当社は、契約の有効性を確認するための本案訴訟、また本案判決が出るまでの混乱を防ぐための仮処分申請を行い、これに対する裁判所の認容判断を得ました。さらには、アーティストによる即時抗告に対して棄却決定が下されるなど、一連の過程を重い気持ちで見守り、慎重に対応してまいりました。
約1年近くにわたる期間、裁判所は多くの関連訴訟において、当社が専属契約に基づくマネジメント会社の地位にあり、アーティストは当社と共に芸能活動を行うべきであるという決定を繰り返し下してくださいました。
長期間にわたり、さまざまな主張と事実関係が検証され、本日再び同一の趣旨の判決が下されたこの結果が、アーティストの皆様にとっても、本件を冷静に振り返るきっかけとなることを切に願っております。
当社といたしましても、専属契約において要求されるマネジメント会社の役割と責務を今一度深く心に刻みます。当社は、本案裁判の過程で明らかにした通り、正規アルバムのリリースなどの活動に向けた準備を終え、その時を待っております。
アーティストとの協議を通じて、ファンの皆様の元へ戻ることができるよう、最善の努力を尽くしてまいります。
【ライブ写真】日韓で大反響！「青い珊瑚礁」をキュートに歌うハニ
同レーベルは「本日、大韓民国のソウル中央地方裁判所は、当社と所属アーティストNewJeans（以下、アーティスト）との間の専属契約有効確認の訴訟において、両者間の専属契約が依然として有効であるとの判決を下しました」と報告した。
NewJeansはHYBEが設立したレーベル「ADOR」から2022年7月22日に「Attention」でデビューした韓国の5人組ガールグループ。24年4月、ADORの親会社であるHYBEと、グループの育ての親であるミン・ヒジン氏の対立が表面化した。8月27日にミン氏がADOR代表を退任し、11月28日には緊急会見を開き、自身の進退について、ADORとの専属契約解除を宣言。その後もステージには出演し、25年2月7日には、メンバーが新たに開設したグループのインスタグラムで「ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインの新しいグループ名：NJZ」と報告していた。
3月21日、ADORがNewJeansのメンバーを相手取って申し立てた「芸能プロダクションの地位保全および広告契約締結などの禁止」に対し、同国の裁判所は認容判決を下した。NewJeansは3月23日、香港で開催された『ComplexCon Hong Kong』で「NJZ」としての活動中断を宣言した。NewJeansは仮処分申請に不服として異議申し立てを行ったが、裁判所は棄却。メンバーたちは即座に抗告したものの、6月17日に行われた抗告審は棄却の判決を下していた。
【コメント全文】
平素よりお世話になっております。
ADOR（以下、当社）より、アーティストの専属契約有効確認の訴訟 判決に関する立場について、ご案内申し上げます。
本日、大韓民国のソウル中央地方裁判所は、当社と所属アーティストNewJeans（以下、アーティスト）との間の専属契約有効確認の訴訟において、両者間の専属契約が依然として有効であるとの判決を下しました。
裁判所は、当社がマネジメント会社としての義務に違反した事実はなく、信頼関係の破綻したと装い、専属契約から逃れようとする試みは許容されるべきではないと判断されました。
裁判所の決定に深く感謝申し上げます。
昨年11月にアーティスト側から専属契約の解約が主張されて以来、当社は、契約の有効性を確認するための本案訴訟、また本案判決が出るまでの混乱を防ぐための仮処分申請を行い、これに対する裁判所の認容判断を得ました。さらには、アーティストによる即時抗告に対して棄却決定が下されるなど、一連の過程を重い気持ちで見守り、慎重に対応してまいりました。
約1年近くにわたる期間、裁判所は多くの関連訴訟において、当社が専属契約に基づくマネジメント会社の地位にあり、アーティストは当社と共に芸能活動を行うべきであるという決定を繰り返し下してくださいました。
長期間にわたり、さまざまな主張と事実関係が検証され、本日再び同一の趣旨の判決が下されたこの結果が、アーティストの皆様にとっても、本件を冷静に振り返るきっかけとなることを切に願っております。
当社といたしましても、専属契約において要求されるマネジメント会社の役割と責務を今一度深く心に刻みます。当社は、本案裁判の過程で明らかにした通り、正規アルバムのリリースなどの活動に向けた準備を終え、その時を待っております。
アーティストとの協議を通じて、ファンの皆様の元へ戻ることができるよう、最善の努力を尽くしてまいります。