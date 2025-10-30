¡È¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡É¥«¥Ü¥Á¥ã¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤¿¤Á »ô°é°÷¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤Èº¤ÏÇ
¡¡¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Î»Ñ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥Ü¥Á¥ã¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÉÍ¾¾»ÔÆ°Êª±à¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@hamamatsuzoo¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬¥«¥Ü¥Á¥ã¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤À¡¼¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Â¾¤ÎÍÕÊªÌîºÚ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£»ô°é°÷¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂð¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤¦¤Þ¤¦¤Þ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤À¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë??¡×¡Ö¥¶¡¦Í¸ú³èÍÑ¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿Áê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿¦°÷¤ÎÈª¤ÎÏÆ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£±ÉÍÜÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë