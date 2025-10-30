PLAZAのホリデーがやってくる♡「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」開催

今年も心ときめくホリデーシーズンが到来♡全国のPLAZA・MINiPLAでは、2025年10月30日(木)から12月25日(木)まで「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」を開催します。テーマは「EXCLUSIVELY FOR EVERYONE(特別な独占を、すべての人に)」。アドベントカレンダーや限定スイーツ、かわいい雑貨など、クリスマスを彩るアイテムが続々登場♪この冬だけの“特別”を見つけて、誰かとシェアしたくなるホリデーを楽しんでみませんか？

PLAZAのホリデーで出会う♡限定アドベントカレンダー

PLAZAのホリデーといえば外せないのが「アドベントカレンダー」。12月1日から毎日1つずつ窓を開けて、日替わりでお菓子やプチギフトを楽しめる人気アイテムです。

中でも注目は【PLAZA限定】「ケアベア™ アドベントカレンダー」(696円(税込))。さまざまな形のチョコレートの中には、ケアベア™フェイス型が入っている日も♡

ほかにもキャラクターデザインやクラシックなクリスマスデザインなど、全10種以上がラインアップしています。

銀座コージーコーナーの芋スイーツ♡おうちで楽しむ「Let’s芋ホリデイ」登場！

ホリデー限定ギフトが勢ぞろい♪お菓子＆雑貨コレクション

ギフト選びが楽しくなるPLAZAのホリデーアイテムたち。今年も遊び心たっぷりのラインアップが登場します。

サンタ姿の“美ボディチョコ”【PLAZA限定】「パーフェクトマンチョコレート」(1,080円(税込))、まるでカフェ気分が味わえる【PLAZA限定】「スノードーム(カップケーキ・コーヒーカップ)」(各1,299円(税込))など、どれもユニークでフォトジェニック。

さらに、【PLAZA限定】「WINDEL ストッキングブーツ」(各1,296円(税込))や「トワイニング アドベントティーカレンダー」(2,138円(税込))など、ギフトにもぴったりのアイテムが揃います。

【PLAZA限定】ストルツ チョコレートバッグ 各種

価格：各496円(税込)

ジェリーベリー カウントダウンカレンダー

価格：3,024円(税込) ※PLAZA オンラインストア、一部店舗限定

パーフェクトマン ホットチョコレート クリスマス

価格：896円(税込)

WINDEL クリスマス シング/ライトプラッシュ 全3種

価格：各2,970円(税込)

【PLAZA限定】ぬいぐるみツリー

価格：2,890円(税込)

サンタ オーナメント 各種

価格：各880円(税込)

ヨガサンタ ミニ ブラインドボックス

価格：1,100円(税込)

PLAZAのホリデー限定ラッピングで特別感をプラス♡

ホリデー気分を盛り上げるのはギフトだけではありません。期間中は、ホリデー限定デザインのギフトラッピング(無料)やショッピングバッグ(20円(税込))も登場。

手渡す瞬間までワクワクが続く演出がうれしいポイントです♪数量限定のため、早めのチェックがおすすめ。

クリスマス限定の可愛いデザインで、思い出に残るプレゼントタイムを過ごしてみてください。

Care Bears™ and related trademarks:

TM & © 2025 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

心躍るホリデーをPLAZAで♡

「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」は、誰もが“特別”を感じられるPLAZAならではのホリデーイベント。

限定お菓子からアドベントカレンダー、ギフト雑貨まで、見ているだけで笑顔になるアイテムが勢ぞろいしています。

大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもぴったり♡この冬は、PLAZAのホリデーアイテムで心まであたたまるクリスマスを迎えてみませんか？