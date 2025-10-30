「ソファの隙間におもちゃが入って取ろうと思ったけど…『無理や』って助けを求めてきた」



【写真】は、は、挟まってるー！！！（萌）

そんなコメントとともに投稿された写真が話題です。写っていたのは、子猫のリリーちゃん（取材時・生後4カ月、女の子）。ソファ上のクッションと背もたれの間に挟まり、身動きが取れなくなったようです。飼い主さんにSOSを送るかのように、きゅるんとした瞳でまっすぐこちらを見上げる姿は破壊力抜群。



「助けて」と訴えるかのようなその表情が、多くの人の心をとらえました。愛らしいショットは16万件超の“いいね”を集め、大反響を呼んでいます。このあとリリーちゃんはどうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・恋するうさぎちゃん（@Rorno_Graffitti）にお話を伺いました。



「これが萌えか…」子猫の愛らしさに悶絶

ーー当時、どのような状況だったのでしょうか。



「おもちゃで遊んでいる最中、ソファの隙間に落としてしまったようです。頑張って取ろうとしたようですが無理だったようで、あきらめて助けを求めてきました」



ーーこの光景を見た感想は？



「あまりにもかわいらしくて、涙が出るかと思いました。『これが萌えか…』ってなりましたね」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「またソファの上で遊び始めて、同じところにおもちゃ落としては頑張って取っていました」



ーーリリーちゃんは、どのような性格ですか。



「寂しがり屋で、すごくビビりです。誰かと一緒にいるときは、おてんば娘になりますね。ふだんは、あまり鳴かないのですが、私がトイレに行くと扉の向こうで『ニャー』と小さい声で鳴くんです。でも、私が戻ると顔を見て安心するのか、すぐ走り去ります（笑）」



SNSでは、リリーちゃんの“助けてポーズ”に心を奪われた人が後を絶ちませんでした。



「て、天使…！？」

「これはかわいすぎるなー」

「たまらないかわいらしさです」

「ぬいぐるみよりぬいぐるみすぎる...」

「チャレンジ精神は見習いたいですね」

「ソファと同化してるように見えますね（笑）」

「助けずそのままにしておきたいかわいさですね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）