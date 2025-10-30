全国建設ロボット大会が重慶市で開幕―中国

第3回全国建設ロボット大会のクリエーティブデザイン・技能コンテストが25日、重慶市で開幕した。中国新聞網が伝えた。

中国住宅・都市農村建設部の支援の下、重慶市住宅・都市農村建設委員会は2023年と2024年に2回の全国建設ロボット大会を開催した。同大会は全国的に影響力を持つ専門的なブランドイベントへと発展した。

今回の大会は2025年「世界都市の日」中国メインイベントのテーマイベントの一つで、国内の有力な建設ロボット関連企業から計109の団体（チーム）が146件の作品を出展し、出展数は過去最多を記録した。

このうち、建設ロボットクリエーティブデザインコンテストでは調査、設計、生産施工、検査、検収、運用保守、解体といった建設の全ライフサイクルにおけるロボット活用シーンを対象に、参加者が革新的な設計ソリューションを提案し、その成熟度に応じて設計案、設計図、シミュレーションモデル、実物試作機などの成果を提出する。

一方、建設ロボット技能コンテストでは、施工企業や大学が単独またはロボット企業などと連携してチームを結成。それぞれ3人のオペレーターが出場し、壁パネル設置、内壁塗装、床タイル敷設の3種類の建設ロボットを操作し、チームの総合得点で順位を競う。

また、ロボットコンテストと特別展示に加え、大会組織委員会は三つの関連イベントを併催する。内容はスマート建設技術製品の需給マッチング、建設ロボットの革新的成果のプレゼンテーション、建設ロボットオペレーター向けの技能研修だ。主催者はこれら一連の取り組みを通じて、研究成果の実用化・産業化を一層促進していく方針を示している。（提供/人民網日本語版・編集/YF）