Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「 AmazonスマイルSALE 」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、Qi2対応で3台同時にワイヤレス充電ができ、コンパクトに折りたためるAnker（アンカー）「MagGo Wireless Charging Station」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad)ブラック Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 16 / 15 / 14 / 13対応 コンパクト 出張用 トラベル用

1台3役で大活躍。 Ankerの折りたたみ式充電器「MagGo Wireless Charging Station」が23％オフで1万円切り！

充電環境をミニマルにしたいなら、Ankerの「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Foldable Pad）」が最有力。Qi2対応の15W高速充電、3台同時にワイヤレス充電、さらに折りたたんで持ち運べる優秀な1台です。

本商品は、最新のQi2規格に対応。iPhoneを最大15Wで高速ワイヤレス充電できるほか、Apple Watchの高速充電にも対応しています。

さらに、iPhone、Apple Watch、AirPodsなどを3台同時にワイヤレス充電可能。これ1台あれば、複数の充電器を持ち歩く必要がなく、デスク上もすっきりと整理できます。

マグネットの位置も絶妙で、ワンタッチでデバイスを吸着。旅行先や出張中でも安定した充電環境を確保できます。

折りたたみ設計で携帯性抜群。スタンドにも変身

最大の特長のひとつが、折りたたみ式デザイン。使用時はスタンドとして立ててiPhoneを横向きまたは縦向きで固定でき、動画視聴やビデオ通話にも最適です。

折りたたむとAirPodsケースとほぼ同じ大きさの約6cm幅を実現。加えて、約115gの軽量コンパクトサイズで持ち運びに便利なのも嬉しいポイントです。

Anker独自のActiveShield 2.0安全システムを搭載し、温度や電流をリアルタイムで監視。過熱や過電流を防ぎながら、安定した電力供給を行うので安心です。

Ankerの「MagGo Wireless Charging Station（3-in-1, Foldable Pad）」は、Qi2対応の高速充電、3台同時充電、そして折りたたみ式で携帯できる多機能設計を兼ね備えた次世代の充電デバイスです。自宅のデスクでも、外出先でも、すべてのAppleデバイスをこれ1台でスマートにまとめられる。そんな“充電の最適解”を探している人にぴったりの一台です。

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad)ブラック Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 16 / 15 / 14 / 13対応 コンパクト 出張用 トラベル用 9,990円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年10月30日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

