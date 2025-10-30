¡Ö¤¨¤Ã⁈ Å·ÃÏ¿¿Íý¤µ¤ó¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¡Ä¡×¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ÎÅ·ÃÏ¿¿Íý¡á1972Ç¯»£±Æ

¡¡1970Ç¯Âå²ÎÍØ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿­à¸µÁÄ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë­áÅ·ÃÏ¿¿Íý¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºÇ¿·»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºé¥È¥ª¥ë¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë»³ºé¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î»÷´é³¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã⁈Å·ÃÏ¿¿Íý¤µ¤ó¡¢¤ª¸µµ¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ °Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿¿Íý¤Á¤ã¤ó¼ã¼ã¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤éÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¿Î¤¤Á¤ã¤óÁé¤»¤Æ¡¢¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Á¤Ã¤È¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡Á¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Å·ÃÏ¤Ï­à¥½¥Ë¡¼¤ÎÇòÀãÉ±­á¤Î°¦¾Î¤Ç¡Ö¿å¿§¤ÎÎø¡×(1971Ç¯)¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×(72Ç¯)¡ÖÆú¤ò¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡×(72Ç¯)¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÂ¿¿ôÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢70Ç¯Âå²ÎÍØ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£