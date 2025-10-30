【速報】「とうとう、お別れの日がやってくるーー。」JR西日本「ハローキティ新幹線」2026年春に運行終了へ
JR西日本によりますと、山陽新幹線で運行している「ハローキティ新幹線」について来年（2026年）春をもって運行を終了するということです。
【画像をみる】ハローキティ新幹線 JR西日本 2026年春に運行終了へ【画像全5枚】
運行終了はいつ？
ハローキティ新幹線は2018年6月から山陽新幹線で運行されてきました。
JR西日本によりますと、運行終了は2026年春の予定としていて、具体的な最終運行日については、決まり次第「ハローキティ新幹線」のホームページで告知するということです。
「ハローキティ新幹線」からメッセージが
運行終了にともないハローキティ新幹線は
「とうとう、お別れの日がやってくるーー。
2018年にリボンの夢から始まった、ハローキティ新幹線。
たくさんの旅が生まれて、たくさんの笑顔につながって、
地域をつないで結んできたよ。」
「これまでの、ありがとうの気持ちを込めて
フィナーレくキャンペーンが、はじまる。」
「みんなでつくるフィナーレアートや
1号車ハロープラザでのお楽しみイベントが待ってるよ。」
「さよならのその日まで、ハローキティ新幹線と
想い出をいっぱいつくろう。」
「この思い出が、みんなの心に刻まれますように
そしてまた、次の旅に連れて行ってくれますように。」
「ハローキティ新幹線はこれからもみんなの夢の中で走り続けるよ」
とメッセージを発表しています。