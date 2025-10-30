RSK

JR西日本によりますと、山陽新幹線で運行している「ハローキティ新幹線」について来年（2026年）春をもって運行を終了するということです。

運行終了はいつ？

ハローキティ新幹線は2018年6月から山陽新幹線で運行されてきました。

JR西日本によりますと、運行終了は2026年春の予定としていて、具体的な最終運行日については、決まり次第「ハローキティ新幹線」のホームページで告知するということです。

「ハローキティ新幹線」からメッセージが

運行終了にともないハローキティ新幹線は

「とうとう、お別れの日がやってくるーー。
2018年にリボンの夢から始まった、ハローキティ新幹線。
たくさんの旅が生まれて、たくさんの笑顔につながって、
地域をつないで結んできたよ。」

「これまでの、ありがとうの気持ちを込めて
フィナーレくキャンペーンが、はじまる。」

「みんなでつくるフィナーレアートや
1号車ハロープラザでのお楽しみイベントが待ってるよ。」

「さよならのその日まで、ハローキティ新幹線と
想い出をいっぱいつくろう。」

「この思い出が、みんなの心に刻まれますように
　そしてまた、次の旅に連れて行ってくれますように。」

「ハローキティ新幹線はこれからもみんなの夢の中で走り続けるよ」

とメッセージを発表しています。