JR西日本によりますと、山陽新幹線で運行している「ハローキティ新幹線」について来年（2026年）春をもって運行を終了するということです。

【画像をみる】ハローキティ新幹線 JR西日本 2026年春に運行終了へ【画像全5枚】

運行終了はいつ？

ハローキティ新幹線は2018年6月から山陽新幹線で運行されてきました。



JR西日本によりますと、運行終了は2026年春の予定としていて、具体的な最終運行日については、決まり次第「ハローキティ新幹線」のホームページで告知するということです。

「ハローキティ新幹線」からメッセージが

運行終了にともないハローキティ新幹線は



「とうとう、お別れの日がやってくるーー。

2018年にリボンの夢から始まった、ハローキティ新幹線。

たくさんの旅が生まれて、たくさんの笑顔につながって、

地域をつないで結んできたよ。」



「これまでの、ありがとうの気持ちを込めて

フィナーレくキャンペーンが、はじまる。」



「みんなでつくるフィナーレアートや

1号車ハロープラザでのお楽しみイベントが待ってるよ。」



「さよならのその日まで、ハローキティ新幹線と

想い出をいっぱいつくろう。」



「この思い出が、みんなの心に刻まれますように

そしてまた、次の旅に連れて行ってくれますように。」



「ハローキティ新幹線はこれからもみんなの夢の中で走り続けるよ」



とメッセージを発表しています。