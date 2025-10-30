劇団四季が1988年から8千回以上を重ねてきた名作ミュージカル「オペラ座の怪人」が、福岡市のキャナルシティ劇場で上演中だ。86年の世界初演以来、今もなお観客を魅了し続けている。絢爛（けんらん）豪華で驚きの絶えない舞台装置、そして何と言っても劇場いっぱいに広がるドラマチックな歌声で人々の心をつかんでいる。（文・大矢和世、写真・永田浩、中村太一）

同作は、フランスの作家ガストン・ルルーによる怪奇小説が原作。“現代のモーツァルト”と称されるアンドリュー・ロイド＝ウェバーが作曲と脚本を手がけ、愛憎と悲しみの渦巻く物語へと仕立てた。

舞台は19世紀のフランス。パリ・オペラ座では、「音楽の天使」からひそかにレッスンを受けた歌姫、クリスティーヌが才能を開花させようとしていた。幼い頃に交流のあった子爵ラウルは彼女と再会し、心引かれるようになる。ところがその様子を、嫉妬に満ちた目で見つめる怪人の姿があった。「オペラ座の怪人」として恐れられながら地下に隠れ住む怪人。やがてオペラ座に、次々と事件が襲いかかる−。

福岡では、2004年3月以来3度目となる上演。劇団四季としても、福岡でのロングラン公演は2022年以来3年ぶり。荘厳な舞台の一端を、写真グラフで紹介する。

第2幕の冒頭を飾る華やかな仮面舞踏会 第2幕の冒頭を飾る華やかな仮面舞踏会

可憐なバレエのシーンも 可憐なバレエのシーンも

劇中オペラの「ハンニバル」 劇中オペラの「ハンニバル」

再会したラウルとクリスティーヌ。思いを確かめ合う 再会したラウルとクリスティーヌ。思いを確かめ合う

劇団四季「オペラ座の怪人」福岡公演 福岡市博多区住吉のキャナルシティ劇場で。来年4月5日まで。チケット料金は曜日や時間帯によって異なり、S席1万3000円、A席1万円、B席8000円（平日昼、土曜夜）など。週1、2日程度休演日がある。各プレイガイドで発売中。問い合わせやグループ観劇の申し込みは劇団四季＝（0570）008110。