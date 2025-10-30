マギー、高級ブランドを組み合わせた“へそ出し”コーデを紹介「可愛くてカッコイイ」「美しい」
モデルのマギー（33）が29日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュな私服姿を公開した。
【写真】「へそ出しLooks可愛い」オフホワイト＆シャネルを着こなすマギー
マギーは「今日の服は女子人気高かった〜」とつづり、着用しているアイテムのブランドをメンション。白のへそ出しトップスに高級ブランド「オフホワイト」の黒のプリーツスカートセットパンツ、黒のブーツをコーディネート、「シャネル」の赤系バッグがアクセントとなった私服を披露している。
高級ブランドを組み合わせたセンス光るスタイリングに、「可愛くてカッコイイ」「へそ出しLooks可愛い」「マギーさん美しい」「マギーさん、とてもお綺麗です!!」などのコメントが寄せられていた。
