中発条、上期経常が9％増益で着地・7-9月期も2.7倍増益

中央発條 <5992> [東証Ｓ] が10月30日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の19.5億円に伸び、通期計画の30億円に対する進捗率は65.2％となり、5年平均の63.9％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比68.9％減の10.4億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の10.6億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の5.9％→3.2％に悪化した。



