飼い猫の初めての出産立ち合い！まだまだ時間がかかると予想していたのに
猫11匹と夫婦2人のにゃんかつファミリー。我が家で暮らす保護猫たちを紹介！／にゃんかつ（1）
11匹の保護猫と暮らす樹さん夫婦。行き場のない猫を保護したことをきっかけに、次々と猫を迎え入れることになり、11匹の猫と暮らす大家族になっていきました。そんな愛猫たちとの日常を発信するYouTubeチャンネル「にゃんかつ」は、チャンネル登録者数が10万人を突破し、世界中にファンを持つ人気チャンネルに。
この記事では、そんな猫たちと夫婦の暮らしを漫画でご紹介します。11匹との出会いのエピソードや、猫を迎えるために必要な準備、多頭飼いの注意点、さらに保護猫をめぐる厳しい現実についても描かれ、猫好きの方やこれから猫を飼おうと考えている方にとって、役立つ知識も満載です。
公園で出会い、新たに家族に迎えた6匹目の保護猫ココ。動物病院で妊娠が判明し、樹さん夫婦は急いで出産準備を進めることにしました。
※1 ごく稀に難産になる場合もあります。その場合は、かかりつけの獣医師に連絡し、指示を仰ぎましょう。
※2 ココはカメラを警戒しませんでしたが、猫の性格に合わせてカメラを隠したり、邪魔にならない場所に設置したりしましょう。
※出産後の産箱には、血液などが付着している場合がありますが、出産後の母親はデリケートです。産箱全てを掃除するのではなく、母猫がトイレなどに立ったタイミングを利用し、ペットシーツを交換する程度にしましょう。
※妊娠中に適したフード、授乳期に適したフードが市販されています。
著＝ゆきよみ、監修＝にゃんかつ／『にゃんかつ 11匹と2人の暮らし』