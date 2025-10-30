次長課長・河本準一（50）が29日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。明石家さんま（70）が持ち歩くポーチの秘密を明かした。

さんまのパワフルさについて、「仕事場で（カメラの）タリーが回って3、2、1、0で出てくるさんまさんと、プライベートで僕らが先に座ってて“あい、お疲れさ〜ん”って来るさんまさんは、まったく同じテンション」と河本。さんまは私生活でもテレビのままだと証言した。

「プライベートもいっさい抜かりがないというか、休むということがない」といい、「さんまさんのポーチ…むちゃくちゃ高いポーチが、ラグビーボールぐらいパンパンに膨れ上がってるのよ」とも。「なんでかというと、小道具詰めすぎてる。飲み会の時に使えるように」と説明。「紙吹雪も作ってるもんな」と続く村上ショージに、「事務所の専務と夜なべして2人で作ってる」と、まさかの手づくり紙吹雪まで仕込んでいると暴露し、かまいたちも驚いた。

河本は「カラオケの一番最後のメーンテーマ曲になったら、それを持って来てふりまいて。僕らはうちわ持ってそれをあおぐわけですよ」と話し、ショージも「しんどいで」。「それも朝4時の話やから。テンション落ちへん。で、お疲れさーん！ってスキップして帰るから、六本木を。ほんまに！」と、河本は20歳上のお笑い怪獣に秘められた無尽蔵のエネルギーに恐怖すら感じていた。