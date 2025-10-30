¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÈÀÐ³ÀÅçºÆ³«È¯»ö¶È¡É¤Ø¤Î¥¦¥½¤ÎÅê»ñº¾µ½¤« »ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹ÂáÊá Èï³²14²¯±ßÄ¶¤«-·Ù»ëÄ£
¼Âºß¤·¤Ê¤¤²Æì¸©ÀÐ³ÀÅç¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë´«Í¶¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤«¤éÌó1²¯2600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆâ³ÕÉÜÄ¾³í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤È´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡ÖBAR TRADING JAPAN¡×ÂåÉ½¤ÎÄ¹Ã«¿×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¹Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤Ë¡¢¡ÖÆâ³ÕÉÜÄ¾³í¤Î²Æì¸©ÀÐ³ÀÅç¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Ø¤Î´«Í¶¤ò¹Ô¤¤¡¢Í»»ñ¤ÎºÝ¤ÎÊÝ¾Ú¶â¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1²¯2600Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¹Á¶èÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç´«Í¶¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¹ñ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆºÆ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²òÂÎ¤ä·úÀß¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ö¶È¤Ï¼Âºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÅÏ¹ÒÀè¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é30Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ã«ÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â1²¯±ß°Ê¾å¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤ª¤è¤½10¼Ò¤«¤é¤¢¤ê¡¢Áí³Û14²¯±ß°Ê¾å¤¬Á÷¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£