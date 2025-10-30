29日（水）にセリエA女子の第6節が行われ、女子日本代表キャプテンでアウトサイドヒッターの石川真佑が所属するノヴァーラはアウェイでピネローロと対戦した。

リーグ戦開幕4連勝を飾るも前節で絶対的女王のコネリアーノに敗れリーグ戦での今季初黒星を喫したノヴァーラ。ここまで2勝4敗のピネローロのホームに乗り込んだ。

石川もスタメンで出場した第1セット、アタックでは効果的に得点を奪うもサーブの調子が上がらず。チームも接戦の末に23-25でセットを落としてしまう。それでも第2セット目以降調子を取り戻したノヴァーラはそこからの3セットで相手を寄せ付けずにセットを連取。逆転勝利を収めた。

石川はサービスエース1本、ブロック1本を含む13得点の活躍。フル出場でチームの勝利に貢献している。

リーグ戦成績を5勝1敗とし3位につけているノヴァーラ。第7節では、日本時間11月2日（日）24時よりホームでスカンディッチと対戦する。

■試合結果

ノヴァーラ 3-1 ピネローロ

第1セット 23-25

第2セット 25-17

第3セット 25-16

第4セット 25-21