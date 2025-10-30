石川真佑が先発13得点のノヴァーラが2試合ぶりの勝利！ 【セリエA女子】
29日（水）にセリエA女子の第6節が行われ、女子日本代表キャプテンでアウトサイドヒッターの石川真佑が所属するノヴァーラはアウェイでピネローロと対戦した。
リーグ戦開幕4連勝を飾るも前節で絶対的女王のコネリアーノに敗れリーグ戦での今季初黒星を喫したノヴァーラ。ここまで2勝4敗のピネローロのホームに乗り込んだ。
石川もスタメンで出場した第1セット、アタックでは効果的に得点を奪うもサーブの調子が上がらず。チームも接戦の末に23-25でセットを落としてしまう。それでも第2セット目以降調子を取り戻したノヴァーラはそこからの3セットで相手を寄せ付けずにセットを連取。逆転勝利を収めた。
石川はサービスエース1本、ブロック1本を含む13得点の活躍。フル出場でチームの勝利に貢献している。
リーグ戦成績を5勝1敗とし3位につけているノヴァーラ。第7節では、日本時間11月2日（日）24時よりホームでスカンディッチと対戦する。
■試合結果
ノヴァーラ 3-1 ピネローロ
第1セット 23-25
第2セット 25-17
第3セット 25-16
第4セット 25-21