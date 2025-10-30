¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤ÎÇ¼ª»Ñ¤â¡ª¡¡¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼´ÆÆÄ¤¬¤ª¤¯¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡ØTHE END¡Ù¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿6ÅÀ²ò¶Ø
¡¡¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡ØTHE END¡Ê¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢½ªËöÀ¤³¦¤Î¹ëÔú¤ÇÏÄ¤ó¤ÀÃÏ²¼À¸³è¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿6ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¼ç±é¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ã¥Î¥ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¶¥±é¡ª¡¡¡ØTHE END¡Ù¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÎÌµÔ»¦¤ò²Ã³²¼Ô»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¢¥¯¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê2014¡Ë¤ÇÂè86²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»ö·ï¤òÈï³²¼Ô»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡Ù¡Ê2015¡Ë¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢ÌÛ¼¨Ï¿Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ëÊì¿ÆÌò¤Î¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡¢Â©»ÒÌò¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡¢¤½¤·¤ÆÉã¿ÆÌò¤ò¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ã¥Î¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·àÃæ¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢´Ä¶ÇË²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æµï½»ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é25Ç¯¸å¤ÎÃÏµå¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹ë²Ú¤ÊÃÏ²¼¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÇÊë¤é¤¹ÉÙÍµÁØ¤Î²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ë¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤Î¤â¤í¤¤Æü¾ï¤¬ÀÅ¤«¤ËÊø¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤ÈÂ¸ºß¤Î¿¿¼Â¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ªËöÀ¤³¦¤Î¹ëÔú¤ÇÏÄ¤ó¤ÀÃÏ²¼À¸³è¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿6ÅÀ¡£
¡¡Êì¡Ê¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡Ë¤ÈÉã¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ã¥Î¥ó¡Ë¤¬²¾Áõ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éìÔÂô¤Ê¿©Âî¤ò°Ï¤à¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢½ªËö¤ÎÀ¤³¦¤ò¤â½Ëº×¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë°ÛÍÍ¤Ê¹âÍÈ´¶¤¬Éº¤¤¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¶¸Íð¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤òÁ°¤Ë¸½¼ÂÆ¨Èò¤¹¤ëÊì¤Î»Ñ¡¢¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¾²è¤ÎÁ°¤ÇÆÍÇ¡²Î¤¤½Ð¤¹²ÈÂ²¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤â¸½¼Â¤Èµõ¹½¡¢´¿´î¤ÈÀäË¾¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÔ²º¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Á¡¢ÌÇË´À£Á°¤ÎÃÏµå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°áÉþ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¿©»ö¡½¡½¤¢¤é¤æ¤ëìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿À¸³è¤ò»à¼é¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÙÍµ¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢ÏÄ¤ó¤À¡È½ªËö¤Î¶Â±ã¡É¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTHE END¡Ê¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡Ù¤Ï¡¢12·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
