¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼ÀîÈªÍ×¡¡À¸ÊüÁ÷¤Çà·ãÊÑ¤Ö¤êá¤¬ÏÃÂê¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤ó¤Æ¡×
¡¡ÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ã£È£Å£Í£É£Ó£Ô£Ò£Ù¡×¤ÎÀîÈªÍ×¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀîÈªÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¡ÖÀ¨¤¯Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡Á¡¡À¼¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÌµ¤¤¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÈª¤Ï£²£°£°£°Ç¯Âå½é¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Á£Ó£Á£Ù£Á£Î¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¡ÖÃË»Ò¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤È¤â¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Æ²ÄÁ²ÅË®¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ª¤«¤é¥¢¥´¤Î²¼¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¡¢Ë¹»Ò¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÆü¤ÎÀîÈª¤Ï¤½¤ì¤é¤¬¤Ê¤¤¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö³Ü²¼¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤É¤³¤ä¤Ã¤¿¤ó¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥á¥¬¥Í¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î£Ê¡½£Ð£Ï£ÐÆÃ½¸¡££°£°Ç¯Âå¤Ï£Ã£ÄÁ´À¹´ü¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ê¤Î¼çÂê²Î¡Ë¤¬£±¤Ä¥É¥ó¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤È¡¢·ë¹½¤Ê¤ó¤«¡Ê£Ã£Ä¡ËÇä¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÃ±½ã¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¤¤¯¤È¤¤Ï£µ£°¡Á£¶£°Ëü¡ÊËç¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¤¤¤Ã¤¿¤ê¤â¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇÆâ¿´¡Ö¤¦¤©¤Ã¤·¤ã¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢ÀîÈª¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ú¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤¦¤©¤Ã¤·¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤¦¤ì¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£