サンマルクカフェ×キットカット、初コラボ決定 期間限定メニュー4品登場
【モデルプレス＝2025/10/30】サンマルクカフェでは、ネスレ日本株式会社の人気商品「キットカット」と初のコラボレーションを実施。11月6日より、期間限定メニュー4商品が登場する。
【写真】サンマルクカフェに“いもづくし”の秋メニュー
「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT（R）」はクロワッサン生地に、サンマルクカフェオリジナルチョコレートと、プチサイズの「キットカット」を2本包み込み焼き上げた商品。「キットカット」特有のサクッサクとした食感と、柔らかなチョコレートの甘さが広がりる。表面には、フレーク状の「キットカット」とココアパウダーをトッピングし、外側と内側の両方からサクッサク食感を楽しむことができる。
「プレミアムスムージー Made with KITKAT（R）」は、ココアパウダーとチョコドリンクをブレンドした濃厚なチョコスムージーに、サクッサクとした食感が楽しいフレーク状の「キットカット」を入れたスムージー。グラスの内側にチョコレートソースを回しかけ、トップにはプチサイズの「キットカット」をまるごと1本トッピングしており、まるで“飲む「キットカット」”とも言えるような、サクッサク食感とチョコレートソースの濃厚さを堪能できる。
「プレミアムホットチョコ Made with KITKAT（R）」は、サンマルクカフェオリジナルのチョコドリンクに生クリームを配合した、甘く、濃厚でまろやかなホットドリンク。表面をベルギーチョコホイップで覆っており、溶けるとさらに濃厚な一杯へと変化する。トッピングには、プチサイズの「キットカット」をまるごと1本と、フレーク状の「キットカット」を使用しており、なめらかなホットチョコと2種の食感の「キットカット」が調和した味わいを楽しむことができる。
「プレミアムパフェ Made with KITKAT（R）」は、プチサイズの「キットカット」をまるごと 2本トッピングした、今回のコラボを象徴するようなパフェ。ベルギーチョコホイップ、チョコレートソース、生チョコアイスを使用したチョコレートづくしの本メニューは、フレーク状の「キットカット」も使用しており、「キットカット」の様々なサクッサク食感を楽しむことができる。（modelpress編集部）
