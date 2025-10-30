レジェンドジョッキー２人のＣＭ登場が競馬ファンに反響を呼んでいる。人気スマートフォンゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」のテレビＣＭが２９日から配信。ＪＲＡ所属の武豊騎手とクリストフ・ルメール騎手が共演している。

今回は、新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」のＣＭで、２人の騎手にタレントの友近もスペシャルゲストとして登場している。舞台は育成シナリオをイメージした温泉街。武豊騎手が怪しい動きを見せ、ルメール騎手と友近が武騎手を追うという展開で、最後は「あったけ〜」と風呂につかる武騎手の姿が話題となっている。

この新ＣＭ公開にＳＮＳでは「仕事を選ばないレジェンド達に感謝をｗ」「レジェンドになに言わせてんだよｗｗ」「武豊に代わってこういう事が出来る若手っているのかな？」「やはりこのお二人が必要だ」「サービス精神旺盛すぎ」「ルメールの演技力がどんどん上達しているのをどうする？」「ほんとこのコンビ最高すぎて好き」「贅沢過ぎる（笑）」「ルメールさん刑事っぽい役似合ってるなぁ」「安定のお二方であるｗｗ」「武だけにあっ武（たけ）ぇ〜か」「なんとかサスペンス劇場？」などの声が挙がっている。